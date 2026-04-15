Hemşehri Haber Sitesi’ne konuşan Tahran 10. Bölge Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Balide, olayla ilgili açıklamada bulundu. Balide, gece saatlerinde İmam Humeyni Caddesi’nde sınırlı etkili bir bombanın patladığını belirterek, can kaybı ya da ciddi bir hasar oluşmadığını söyledi.

“Sabotaj” iddiası

Patlamanın ardından bölgede kısa süreli panik yaşanırken, cadde üzerindeki trafik akışının yeniden normale döndüğü bildirildi. Yetkililer, patlamanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin detaylı bilgi paylaşmadı.

İran devlet televizyonu ise patlamanın “hain unsurlar” tarafından gerçekleştirilen bir sabotaj olduğunu duyurdu. Olayın, halk arasında korku yaratmak amacıyla yerleştirilen el yapımı ses bombasından kaynaklandığı ve herhangi bir can kaybına yol açmadığı ifade edildi.