Son Mühür- CHP kurultayı ile ilgili hukuki süreçte yaşanan "mutlak butlan" kararının ardından, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Merkezi’ne dikkat çeken bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Özel ve Dervişoğlu, görüşme sonrası yaptıkları ortak basın açıklamasında, bu süreci yalnızca bir partiye değil, Türkiye’nin demokrasi iklimine yapılmış bir müdahale olarak değerlendirdi.

Özel: "İlk andan itibaren en demokratik tepkiyi Sayın Dervişoğlu verdi"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti lideri Dervişoğlu’na bu kritik süreçteki duruşundan dolayı teşekkür ederek,

"Türkiye’nin meselelerinde her zaman görüş alışverişinde bulunduğumuz, siyasi hayatımız boyunca mevkidaşlık yaptığımız, tecrübelerinden faydalandığım Sayın Müsavat Dervişoğlu, kıymetli heyetiyle birlikte bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Dün dünya siyaset tarihinde eşine az rastlanır bir müdahale yaşandı. Ülkenin ana muhalefet partisine, iktidarın yenemeyeceğini bildiği bir yapıya karşı girişilen bu hukuksuz operasyona, ilk andan itibaren en demokratik tepkiyi Sayın Dervişoğlu verdi.

Bu meselenin sadece bir parti meselesi olmadığını, hepimizin üzerinde yükseldiği siyasi zeminini ortadan kaldıran, yargı eliyle siyasete yön vermeye çalışan bir anlayışa karşı en net tavrı sergileyen Sayın Dervişoğlu’na, partimiz ve Türkiye demokrasisi adına yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Dervişoğlu: "Türkiye’de bir tek demokrasi yok"

İYİ Parti lideri Dervişoğlu ise yapılan işlemin siyasi bir "vasi tayini" veya "kayyum" girişimi olduğunu belirterek, "Yapılan bu uygulamaların sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ne değil, demokrasiye ve tüm siyasi partilere yapılmış bir darbe girişimi olduğunu düşünüyorum.

Yüzyıllık bir partiye vasi atamak, neresinden bakarsanız bakın bir garabettir. Ömrünü demokrasiye adamış bir insandan başka ne beklenebilirdi? Biz bu süreçte tarafımızı baştan belli ettik.

Türkiye’de otokrasi var, juristokrasi var; bir tek demokrasi yok. Juristokrasi, yani yargıçlar oligarşisi; halkın iradesini yargı eliyle geçersiz kılmaktır.

Biz buna boyun eğmeyeceğiz. Safımız belli; demokrasinin, millet iradesinin ve Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin yanındayız." ifadelerini kullandı.

"Haktan, hakikatten ve milli iradeden asla ayrılmayacağız"

Dervişoğlu, belirsizliklerle dolu bu süreci "sisli havada araba kullanmaya" benzeterek, "Bir arkadaşımız bu süreci çok güzel tanımladı; şu an sisli havada araba kullanıyor gibiyiz, 20 metre önümüzü göremiyoruz.

Ancak herkes iyi bilsin ki, bir metre bile önümüzü göremesek haktan, hakikatten ve milli iradeden asla ayrılmayacağız.

Aramızdaki ağabey-kardeş hukuku sıradan değildir; Türkiye bu ağır baskı altındayken, üzerimize yüklenen tarihi sorumluluğu yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

