Son Mühür- Eylem Planı, "Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesiyle kadına yönelik her türlü şiddeti önlemeyi amaçlıyor. Planın başarıyla uygulanabilmesi için ilgili kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün koordineli bir şekilde çalışması gerektiği vurgulanıyor. Bu kapsamda, tüm paydaşların kendi plan ve bütçelerine bu eylem planını entegre etmesi bekleniyor.

Kurumlar arası iş birliği

Kadına yönelik şiddetle mücadelede en önemli unsurlardan biri kurumlar arası iş birliği olarak öne çıkıyor. Eylem Planı, kamu kurumları ve diğer ilgili tarafların iş birliği yaparak daha etkili çözümler üretmelerini hedefliyor. Bu iş birliği, sadece devlet kurumlarıyla sınırlı kalmayacak; sivil toplum kuruluşları ve özel sektör de sürece dahil edilerek, kadına yönelik şiddetin her yönüyle mücadele edilecek.

Plan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na verildi

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin koordinasyonunu üstlenecek kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü oldu. Bakanlık, bu eylem planının izleme ve değerlendirme süreçlerini de üstlenecek. Yıllık izleme raporları Cumhurbaşkanlığı'na sunulacak ve Bakanlık’ın internet sitesinde yayımlanacak.

İzleme ve değerlendirme süreci

Eylem Planı’nın izleme ve değerlendirme süreçleri Bakanlık tarafından oluşturulacak özel bir sistem üzerinden yapılacak. Her kurum, sorumlu olduğu faaliyetleri belirlenen usule göre izleme sistemine kaydedecek. Bu süreç, hem şeffaflık sağlamak hem de planın etkinliğini değerlendirebilmek amacıyla büyük önem taşıyor.

Eylem planı’nın stratejik hedefleri

Kadına yönelik şiddetle mücadelede başarılı olabilmek için eylem planının stratejik hedeflerine ulaşılması gerektiği belirtiliyor. Her kurum ve kuruluşun, planın stratejilerini kendi faaliyetlerine entegre etmesi ve hedeflere uygun adımlar atması gerekecek. Bu, hem planın etkinliğini artıracak hem de şiddetle mücadelede sürdürülebilir bir yaklaşım sağlayacak.