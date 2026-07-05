SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir merkezli yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran Seferihisar soruşturmasında belediye başkanı, başkan yardımcıları, çok sayıda belediye çalışanı ile müteahhit tutuklanırken, önemli detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan şüphelilerden, yaklaşık 17 yıldır TBMM’de meclis danışmanı olarak görev yapan Özlem Akyılmaz, mahkemede yaptığı savunmada para trafiği ile ilgili detayları anlatarak hakkındaki iddiaları reddetti.

Seferihisar’a İlk Kez Bu Soruşturma İçin Geldim

Hakkındaki rüşvet ve usulsüzlük iddialarını kesin bir dille reddeden Özlem Akyılmaz, Seferihisar Belediyesi ile hiçbir organik veya menfaat bağının bulunmadığını söyledi. Mahkemedeki ifadesinde suçsuz olduğunu savunan Akyılmaz'ın ifadesinde, dosya kapsamında diğer şüpheli şahısların hiçbirini ben tanımadığını. onların da kendisini tanımadığını, Seferihisar’a ilk kez bu soruşturma kapsamında geldiğini, belediyeden herhangi bir menfaat elde etme gibi bir durumum söz konusu olmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

Ödemeleri Veli Beyin Kartından Yaptık

Hesabına gelen paraların usulsüzlükle bir ilgisi olmadığını, 2023 depremi sonrasında deprem yardımı kartlarına bakiye yüklemesi yaptıklarını anlattığı öğrenilen Özlem Akyılmaz'ın, kart limitinin yetersiz kalmasını gerekçe göstererek ifadesinde, 'Marketlerde satılan içerisine para yüklemesi yapılıp harcama yapılabilen kartlardan deprem yardımı olarak dağıtılmak üzere satın alıp içerilerine bakiye yüklüyorduk. Benim kartımın limitinin düşük olması nedeniyle Veli beyin kartı ile doğrudan ödemeleri gerçekleştirdik. Ben para gönderen şahısları tanımıyorum. Doğrudan benim hesabıma gönderilmesinin sebebi o dönem bu işlerde görev aldığım için telefon numaramın ve hesap numaramın bilinmesinden kaynaklıdır' diyerek kendisini savundu. Yine savunmasında yaklaşık 30 yıllık kamu görevlisi olduğunu belirten Özlem Akyılmaz'ın, iki yaşında bir torunu olduğunu ve onun bakımıyla ilgilendiğini belirterek yaptığı tutuksuz yargılanma talebi mahkeme tarafından reddedildi ve cezaevine gönderildi.