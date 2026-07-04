İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturması, siyaset dünyasını hareketlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba, şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan Ağbaba, "nüfuz ticareti" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.

Kaynağı belirsiz yüksek miktarda para girişi tespit edilmişti

Soruşturmanın perde arkasındaki mali detaylar netleşmeye başladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, adli muhasebe uzmanlarının ve müfettişlerin incelemeleri sonucunda Ahmet Can Ağbaba’nın banka hesaplarında ciddi bir hareketlilik saptandı.

Hesaplara giriş yapan yüksek tutarlı nakit akışlarının yasal bir kaynağa dayandırılamaması soruşturmanın seyrini değiştirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne getirilen şüphelinin, yöneltilen suçlamalar karşısında zor anlar yaşadığı iddia edildi.

Danışmandan sonra sıra yeğene mi geldi?

Öte yandan İzmir’de Seferihisar Belediyesi’ne yönelik düzenlenen "rüşvet ve irtikap" operasyonunda da benzer bir hareketlilik yaşanmıştı.

Milletvekili Veli Ağbaba’nın basın danışmanlığı görevini yürüten Özlem Akyılmaz, aynı soruşturma serisi kapsamında daha önce gözaltına alınmış ve hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Akyılmaz savunmasında, hesabındaki yüklü para transferlerinin depremzede öğrencilere sağlanan burs paraları olduğunu iddia etse de adli makamları ikna edememişti.