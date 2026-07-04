Türkiye İstatistik Kurumunun enflasyon verilerini duyurması temmuz ayı maaş zamlarını kesinleştirdi. Memur ve emekliler yeni maaş tablosunu öğrenirken, hesaplara yatacak 14 günlük fark tutarları gündeme geldi. Maaş ödeme takvimleri gereği temmuz ayının ilk günlerinde eski oranlardan aylık alan kamu çalışanları ve 4C'li emekliler için kurumlarda maaş farkı hesaplama süreci başladı. Milyonlarca vatandaş Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Hazine ve Maliye Bakanlığından gelecek takvim duyurusunu bekliyor.

MEMURLARIN 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Kamu görevlileri her ayın 15'inde maaşlarını peşin alıyor. Temmuz ayının ilk gününden itibaren geçerli olan yeni katsayı artışları nedeniyle memurlara 1-14 Temmuz dönemi için maaş farkı hesaplanıyor. Kurumlar bu fark ödemelerini çoğunlukla ayın 15'indeki ana maaş gününe yetiştirmeye çalışıyor. Ödeme tarihleri, kamu kurumlarının bordro hazırlama hızına ve sistem yoğunluğuna göre kurumdan kuruma değişebiliyor.

4C'Lİ MEMUR EMEKLİSİ ZAM FARKLARI AYIN KAÇINDA ÖDENECEK?

Emekli Sandığına (4C) bağlı emekliler her ayın 1'i ile 5'i arasında maaşlarını çekiyor. Temmuz zammı haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleştiği için memur emeklileri ay başındaki aylıklarını eski oran üzerinden aldı. Oluşan zam farkı ödemelerinin takvimini SGK belirliyor. Kurumun yürüttüğü çalışmaların ardından temmuz ayının son haftasına kadar resmi bir duyuru yaparak 4C maaş farkı ödeme tarihlerini açıklaması bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKI ALACAK MI?

SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklilerinde sistem çok daha farklı işliyor. Bu gruptaki vatandaşlar aylıklarını doğrudan zamlı tutar üzerinden tek seferde alıyor. SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ayrıca bir 14 günlük fark ödemesi yapmıyor. SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise yine tahsis numarası sırasına göre 25-28 Temmuz tarihleri arasında doğrudan zam yansıtılmış yeni aylıklarına kavuşacak.

E-DEVLET MAAŞ FARKI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hak sahipleri hesaplarına yatacak ek ödeme ve maaş farklarını e-Devlet kapısı üzerinden kolayca kontrol edebiliyor. Kamu personelleri Hazine ve Maliye Bakanlığının sunduğu "e-Bordro Sorgulama" hizmetini kullanarak 14 günlük katsayı farkı bordrolarını görebiliyor. Emekliler ise SGK çatısı altında yer alan "4A/4B/4C Emekli Günlük Ödeme Sorgulama" ekranından veya banka hesap hareketleri üzerinden adlarına yatırılan tutarları anlık takip edebiliyor