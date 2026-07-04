Son Mühür / İzmir siyaseti oldukça hareketli günlerden geçiyor. Geçtiğimiz günlerde Balçova ve Seferihisar’da düzenlenen operasyonlar kapsamında belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasıyla boş kalan koltuklar için önümüzdeki hafta seçim mesaisi verilecek. İki belediyede gerçekleşecek başkan vekili seçimleri öncesinde CHP’de hareketli anlar yaşanıyor.

Seçim tarihleri açıklanmıştı

Seferihisar’da belediye başkanı İsmail Yetişkin’in yolsuzluk ve rüşvet iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamını tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınması sonrası Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit için de benzer bir tedbir kararı çıktı. Ev hapsi süreci devam eden Yiğit, dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Gelişmelerin ardından her iki ilçede yapılacak başka vekili seçimlerinin tarihleri de belli oldu. Seferihisar’da seçimin 6 Temmuz’da, Balçova’da ise 10 Temmuz’da yapılacağı açıklandı.

İki ilçede yoğun trafik! Balçova’da sonuç verdi…

Seçim takvimlerinin netleşmesi sonrası gözler başkan vekillerinin kim olacağı sorusunun cevabına çevrildi. Partisinden istifa ederek tüm dikkatleri üzerine çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın bugün sürece dahil olarak eşi Öznur Tugay ile birlikte yaptığı ziyaretler ilgi çekti.

Tugay ilk olarak Seferihisar’da Yetişkin ailesini ziyaret etti, sonrasında ise Balçova’ya gitti. Dün görevden uzaklaştırılan Onur Yiğit ve ailesini ziyaret eden Başkan Tugay’ın meclis üyeleriyle de yoğun mesai yürüttüğü ifade edildi.

Balçova tarafında yürütülen çalışmalar sonucunda, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun bugün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda başkan vekili adayı belirlendi. Yapılan oylamada, grubun en yaşlı üyesi olan Selahattin Yıldız'ın oybirliği ile aday gösterildiği açıklandı.

Seferihisar’da ön seçim hareketliliği: Güç sahada, Gümrükçü ne yapacak?

Seferihisar’da ise sürecin daha karmaşık şekilde ilerlediği öğrenildi. Belediye başkan vekilliği için çok sayıda ismin adaylık isteği belirtilirken Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve CHP’nin görevden alınan eski il başkanı Çağatay Güç’ün meclis üyeleriyle adaylık için görüştüğü ifade ediliyor. Mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK’sı tarafından Güç’ün görevden alınması sonrası CHP İzmir İl Başkanı olarak atanan Utku Gümrükçü’nün ise sürece dahil olup olmayacağı merak ediliyor.

CHP, Seferihisar'da ne durumda?

Toplamda 25 sandalyeden oluşan Seferihisar Belediye Meclisi’nde çoğunluk belirgin bir farkla Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP). Son yerel seçimlere göre şekillenen meclis tablosunda CHP’nin Seferihisar Belediye Meclisi’nde 18 koltuğu var. Ancak tutuklanan isimler arasında yer alan belediye encümen üyesi Barış Sakcı’nın ardından koltuk sayısı 17’ye düşüyor. CHP Meclis Grubu’ndaki üyeler şöyle: Ceren Türer Uykal, Murat Yükselen, Sarper Soylu, Ahmet Güney, Hüseyin Okan Ürkmez, Köksal Yıldırım, İbrahim Gökhan Pehlivan, Hüseyin Kocaer, Gürcan Türker, Vedat Gültekin, Fuat Gümüş, Gülbahar Kaplan, Meltem Doğru, Okan Çınar, Haluk Dede, Barış Sakcı, Nevraz Zeliha Sığın ve Ercan Ağkuş.

5 ismin adaylık arzusu var…

Hüseyin Kocaer, Ahmet Güney, Hüseyin Okan Ürkez, Köksal Yıldırım ve Sarper Soylu'nun adaylık beklentisinin olduğu Seferihisar'da, grup içinde uzlaşının sağlanması amacıyla yarın bir önseçim yapılması planlanıyor.

AK Parti’nin kaç meclis üyesi var?

Seferihisar Belediyesi’nin muhalefet koltuğu ise ağırlıklı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK Parti). Buna göre; Ümit Cingöz, İsmail Bazan, Orhan Yüce ve Batuhan Gürbüz AK Parti’ye Seferihisar Belediyesi’nde temsil ediyor.

Daha önce Memleket Partisi’nde meclis üyesi seçilen ancak partinin feshedilmesi sonrası Ömer Buruk ve Uğur Alparslan bağımsız meclis üyesi olarak görev yaptığı ifade edilirken Zafer Partisi ise mecliste Çağatay Rasim Çağır ile tek koltuğa sahip durumda.