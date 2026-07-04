Sarı-kırmızılı kulüp, Avusturya kampı ve İstanbul'da oynayacağı karşılaşmaları kapsayan hazırlık programını açıkladı. Windischgarsten bölgesinde 23-29 Temmuz tarihleri arasında kampa girecek olan takım, İtalyan ve İspanyol temsilcileriyle yeşil sahaya çıkacak. Teknik heyetin oyuncuların maç eksiğini kapatacağı ve form durumunu test edeceği karşılaşmaların tarihleri, saatleri ve stadyumları tek tek duyuruldu.

GALATASARAY AVUSTURYA KAMPI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Galatasaray Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıklarının en önemli aşamasını Avusturya'da geçirecek. Kafile, 23 ile 29 Temmuz tarihleri arasında Windischgarsten bölgesinde kampa girecek. Bu süreçte yoğun bir antrenman programı uygulayacak olan sarı-kırmızılı ekip, aynı zamanda ilk iki hazırlık maçına da bu bölgede çıkacak.

GALATASARAY - MONZA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avusturya kampının ilk provası İtalyan ekibi AC Monza'ya karşı yapılacak. Galatasaray ile Monza arasındaki hazırlık mücadelesi 24 Temmuz Cuma günü oynanacak. Raiffeisen Arena'nın ev sahipliği yapacağı bu ilk karşılaşmada ilk düdük Türkiye saati ile 21.00'de çalacak.

GALATASARAY - VENEZIA FC MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Sarı-kırmızılıların kamp programındaki ikinci rakibi yine bir İtalyan temsilcisi olacak. Galatasaray, 27 Temmuz Pazartesi günü Venezia FC takımı ile karşı karşıya gelecek. Hofmann Personal Stadı'nda oynanacak bu ikinci mücadelenin başlama saati de 21.00 olarak belirlendi.

GALATASARAY - VİLLARREAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Avusturya'daki çalışmalarını tamamlayan Galatasaray, hazırlık sürecinin üçüncü ve son karşılaşması için İstanbul'a dönecek. Sarı-kırmızılı ekip kendi evinde İspanya temsilcisi Villarreal CF'yi ağırlayacak. 8 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta taraftarının önüne çıkacak olan takımın bu son sınavı da yine saat 21.00'de başlayacak.