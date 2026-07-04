Son Mühür- Hakkındaki çeşitli suçlamalar nedeniyle tutuklanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in ailesine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay eşiyle birlikte destek ziyareti gerçekleştirdi. Tutukluluk sürecinde gerçekleştirilen bu anlamlı ziyarete ilişkin Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama paylaşarak teşekkürlerini iletti.

Zor günlerin dayanışmanın gücünü gösterdiğini belirten Yetişkin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Zor zamanlar; kimin hangi tarafta durduğunu, kimin omuz verdiğini ve kimin dayanışmayı büyüttüğünü gösterir. Bu zorlu süreçte ailemize gerçekleştirdiği anlamlı ziyaretle desteğini esirgemeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay, yalnız olmadığımızı bir kez daha hissettirmiş; mücadelemize güç, inancımıza inanç katmıştır. Bu vesileyle desteğini hissettiren ve adalet mücadelesinde yanımızda duran herkese gönülden teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki adaletin susturulmadığı, hukukun üstün olduğu, halkın iradesine saygının yeniden tesis edildiği aydınlık günleri hep birlikte kuracağız. O güne kadar dayanışmadan, mücadeleden ve umuttan asla vazgeçmeyeceğiz."