Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan kendi hayatlarını yönetebilmeleri için adım attı.

"Günlük Yaşam Becerilerini Destekleme Programı" adıyla uygulamaya alınan bu proje, Yurdoğlu Engelli Çalışmaları Merkezi’nde özel olarak hazırlanan bir ev ortamında gerçekleştiriliyor.

Katılımcılar burada kahve yapmaktan yatak toplamaya, çamaşır katlamaktan kişisel bakıma kadar pek çok ev işini pratik yaparak öğreniyor.

"Temel amacımız bireylerin bağımsız yaşam becerilerini güçlendirmek"

Programın yapımında görev alan Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü görevlisi Emel Pektezel, merkezin kapılarını nasıl bir hedefle açtıklarını şu sözlerle anlatıyor:

"Bireylerin ev içi becerilerini geliştirmeleri için yaşam alanı, mutfak becerilerini geliştirmeleri için mutfak düzeni, kişisel bakım becerilerini çalışabilecekleri özel alanlar oluşturduk.

Bu süreçte ped takmadan diş fırçalamaya, yatak toplamadan ütü yapmaya, kendi kahvesini hazırlayıp içmeye kadar geniş bir yelpazede destek veriyoruz.

Temel amacımız bireylerin bağımsız yaşam becerilerini güçlendirmek. Şu an o beceriyi kazanma sürecinde neredeyse tek başına saç örebilir duruma geldi."

Sekiz hafta süren bu yolculukta görme engelli bireylerle birebir, nöroçeşitli bireylerle ise keyifli grup çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yalnızca ev işleri için eğitim almıyorlar

Eğitimler yalnızca ev işleriyle de sınırlı değil; burayı tamamlayanlar zaman yönetimi, alışveriş yapma ve temel para kullanımı gibi dış dünyadaki hayatı kolaylaştıracak konularda da eğitim alacak.

"Becerilerimi farklı ortamlarda da denemek istedim"

Programın en dikkat çekici hikayelerinden biri ise 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Duygu Bulut’a ait. Görme engelli Duygu’nun bu eğitime katılma amacı, Kahramanmaraş’ta yaşayan kız kardeşinin saçlarını kendi elleriyle örebilmek.

Bu hedefinde şimdiden büyük bir ilerleme kaydeden Duygu Bulut, "Bazı eksiklerimi kapatmak, bildiklerimi pekiştirmek ve daha önce deneyimlediğim konuları başka ortamlarda da denemek için bu programa katıldım.

Çünkü sürekli aynı evde yaşayamıyoruz, ortam değişikliği olabiliyor. Becerilerimi farklı ortamlarda da denemek istedim.

Bence çok iyi bir uygulama ve bu her şehirde olabilen bir çalışma değil. Bu çalışmaların yayılması gerekiyor. Sadece büyük şehirlere değil, tüm ülkeye yayılması gerek." dedi.