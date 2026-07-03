SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yapılan operasyonda aralarında belediye başkanı İsmail Yetişkin, başkan yardımcıları ile birlikte çok sayıda belediye çalışanı ve müteahhit tutuklanmıştı. Soruşturma süreci devam ederken, tutuklanan isimlerin Sulh Ceza Mahkemesi'nde yaptıkları savunmalarla ilgili bazı detaylar yargı kulislerinde konuşulmaya başlandı. Öğrenilen bilgilere göre Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut’un beyanları çok dikkat çekti. Karabulut, kendi sorumluluğundaki müdürlüklere bilgisi dışında müdahale edildiğini belirterek, doğrudan diğer Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan’ı işaret ettiği bilgisi çok konuşuldu.

Tarım Kooperatifi Suçlaması

Seferihisar’da hayata geçirilen tarım köyü kooperatif projesine ilişkin İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen imar soruşturması kapsamında suçlanan ve rüşvet uçundan tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut, Sulh Ceza Mahkemesi'nde yaptığı savunmada hakkındaki iddiaların tümünü reddetti. Karabulut hakkındaki suçlamalar dışında belediye içindeki işleyişle ilgili çok önemli bilgiler verdiği öğrenildi. Karabulut ifadesinde özellikle diğer belediye başkanı Gökhan Karabulut ile ilgili suçlamalarda bulunduğu öğrenildi.

'Benim Bilgim Dışında İşlemler Yapıldı'

Karabulut, mahkemedeki ifadesinde belediye içindeki çift başlılığa ve yetki aşımına dikkat çekerek, aralarında uzun süredir rekabet yaşanan diğer Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan’ı hedef aldığı iddia edildi. Kendisine bağlı birimlerin devre dışı bırakıldığını öne süren Karabulut, 'Gökhan Pehlivan tarafından, benim bilgim olmaksızın bana bağlı birimlerde işlemler yapıldığını ve talimatlar verildiğine şahit oldum. Üstelik bu durum sadece benimle sınırlı değil. Gökhan Pehlivan diğer başkan yardımcılarının sorumluluğunda olan birimlere de talimat verip işleri yaptırıyordu' şeklinde ifade verdiği ve suçlamalarda bulunduğu konusundaki bilgiler siyaset alanında da en çok konuşulan konu oldu.