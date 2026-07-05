Son Mühür- Güzelbahçe'de Mustafa Günay ve Buca'da Görkem Duman'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekilliği seçimi için yaşanan heyecan bu kez Seferihisar ve Balçova'da yaşanacak.

İzmir Valiliği tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'den boşalan koltuk için Meclis'in 6 Temmuz pazartesi günü saat 10.00'da toplanmasına karar vermişti.

Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve CHP’nin görevden alınan il başkanı Çağatay Güç'ün meclis üyeleriyle yaptığı yoğun görüşme trafiği sonrası 5 Temmuz Pazar günü CHP'li meclis üyeleri ön seçimle adayını belirleme kararı almıştı.

İki turlu oylamayla belirlenecek...



CHP Seferihisar İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar, başkanvekili adayını belirlemek için yapılacak seçimin 6 Temmuz Pazartesi günü saat 08.30'a ertelendiğini duyurdu.

Sabah toplanacak olan meclis üyelerinden aday olmak isteyenlerin yarışacağını belirten Tezel, ''İki turlu seçim olacak. Kapalı zarfla yapacağımız oylamanın ilk turunda en çok oy alan iki adayımız ikinci turada yarışacak. Orada da en çok oy alan arkadaşımız Meclis'te CHP Grubu adına başkanvekili adayı olarak ilan edilecek'' açıklamasında bulundu.



CHP Meclis Grubu’ndaki üyeler şöyle:

Ceren Türer Uykal, Murat Yükselen, Sarper Soylu, Ahmet Güney, Hüseyin Okan Ürkmez, Köksal Yıldırım, İbrahim Gökhan Pehlivan, Hüseyin Kocaer, Gürcan Türker, Vedat Gültekin, Fuat Gümüş, Gülbahar Kaplan, Meltem Doğru, Okan Çınar, Haluk Dede, Barış Sakcı, Nevraz Zeliha Sığın ve Ercan Ağkuş.

CHP Grubunda Hüseyin Kocaer, Ahmet Güney, Köksal Yıldırım ve Ceren Türer Uykal’ın adaylık için nabız yokladığı belirtiliyor.