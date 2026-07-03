Son Mühür- Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatlarında istihdam etmek üzere toplamda 600 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, bu büyük istihdam adımının en şanslı illerden biri de İzmir oldu. Kentteki gençlik merkezleri ve yurt müdürlüklerinin gücüne güç katacak alımlarda, İzmir için ciddi bir kontenjan ayrıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan bilgilere göre 300 Yurt Yönetim Personeli ve 300 Gençlik Çalışanı kazandırılacak.

İzmir kontenjanı göz dolduruyor

Genç nüfusu ve yoğun üniversite hayatıyla dikkat çeken İzmir, bu atama döneminde yüksek paylardan birini aldı. Kontenjan dağılım listesinde yer alan bilgilere göre İzmir için toplam 35 kişilik kadro ayrıldı. İzmir'den daha yüksek kadro ayrılan ile, 65 kişi ile İstanbul oldu. Ankara'da ise kadro sayısı 15 olarak belirtildi.

İzmir'e ayrılan kontenjanların detayları ise şu şekilde oldu:

Yurt Yönetim Personeli (Erkek): 3 kişi (1. Grup), 3 kişi (2. Grup), 2 kişi (3. Grup), 2 kişi (4. Grup) olmak üzere toplam 10 erkek personel.

Yurt Yönetim Personeli (Kadın): 3 kişi (1. Grup), 3 kişi (2. Grup), 2 kişi (3. Grup), 2 kişi (4. Grup) olmak üzere toplam 10 kadın personel.

Gençlik Çalışanı: 3 kişi (1. Grup), 5 kişi (2. Grup), 3 kişi (3. Grup), 2 kişi (4. Grup), 2 kişi (5. Grup) olmak üzere toplam 15 gençlik çalışanı.

Başvuru şartları da netleşti

Adayların bu kadrolara başvurabilmesi için 2024 yılı KPSS B Grubu P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. Başvurusu onaylanan adaylar arasından, ilan edilen kontenjanın 3 katı kadar aday Ankara'da yapılacak olan sözlü sınava çağrılacak.

Başvurular 13 Temmuz 2026 (Saat 00.00) tarihinde başlayıp, 17 Temmuz 2026 (Saat 17.00) tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden Kariyer Kapısı internet sitesi üzerinden fiziksel evraklara gerek kalmadan tamamen elektronik ortamda gerçekleştirecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sınav süreci ve sonuçların duyurulmasıyla ilgili tüm detaylar ise yine Kariyer Kapısı üzerinden takip edilecek.