Trabzonspor formasıyla 2025-2026 sezonuna damga vuran ve takımı şampiyonluk yarışında sırtlayan Paul Onuachu, kariyerinin en büyük imzasını atmak için gün sayıyor. Bordo-mavili ekibin Southampton'dan uygun bir bedelle kadrosuna kattığı deneyimli santrfor, Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 22 milyon euro değerindeki çılgın teklif sonrası takımdan ayrılma talebini yönetime iletti. Kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız golcüyü kesinlikle bırakmak istemeyen Trabzonspor yönetimi ise sert bir duruş sergileyerek transfere set çekti. Futbol dünyasında geniş yankı bulan bu krizin ardından sporseverler, "Trabzonspor Al Ahli'yi neden FIFA'ya şikayet etti?" sorgusuyla kulübün hamlelerini yakından takip ediyor.

AL AHLI'NİN PAUL ONUACHU TEKLİFİ NE KADAR?

Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli, Nijeryalı golcünün aklını çelmek için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. 32 yaşındaki futbolcuya haftalık 450 bin eurodan yıllık yaklaşık 22 milyon euro maaş öneren Suudi kulübü, oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Trabzonspor'a da 20 milyon euro değerinde resmi bir bonservis teklifi sunan Al Ahli, transferi bitirmek için baskıyı artırdı. Kariyerinin son döneminde büyük bir ekonomik kazanç elde etmek isteyen Onuachu da bu astronomik rakam karşısında takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Trabzonspor ise Onuachu'yu elinden çıkarmak istemiyor.

TRABZONSPOR AL AHLI'Yİ NEDEN FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ?

Bordo-mavili yönetim, golcü oyuncusunu kaybetmemek adına oldukça radikal ve sert bir adım attı. Suudi ekibinin sunduğu 20 milyon euro bonservis bedelini doğrudan reddeden Trabzonspor, oyuncunun sözleşmesinin devam etmesini koz olarak kullanıyor. Yıldız futbolcuyla 2028 yılına kadar resmi kontratı bulunan Karadeniz temsilcisi, kulübün izni olmadan oyuncuyla doğrudan görüşme gerçekleştiren Al Ahli'yi resmi olarak FIFA'ya şikayet etti. Yönetim, her ne pahasına olursa olsun takımın ana omurgasını koruma kararlılığını bu hamleyle gösterdi.

PAUL ONUACHU'NUN TRABZONSPOR SEZON KARNESİ VE İSTATİSTİKLERİ NASIL?

Paul Onuachu'nun takımdan ayrılmak istemesi, geride bıraktığımız 2025-2026 sezonunda sergilediği muazzam performans düşünüldüğünde krizin büyüklüğünü net şekilde ortaya koyuyor. Deneyimli santrfor, bordo-mavili formayla çıktığı 36 resmi karşılaşmada 26 gol ve 2 asist üreterek harika bir dönem geçirdi. Süper Lig'de rakip ağlara bıraktığı 22 golle gol krallığı zirvesini Eldor Shomurodov ile paylaşan yıldız isim, Trabzonspor tarihinin gol kralı unvanını alan 6. futbolcusu oldu.

TRABZONSPOR YENİ FORVET ARAYIŞINA BAŞLADI MI?

Yönetim, Nijeryalı yıldızı takımda tutmak adına tüm yolları denese ve ayrılığa kesin olarak karşı çıksa da olası bir olumsuz senaryoya karşı hazırlıksız yakalanmak istemiyor. Onuachu'nun kulüple bağlarını koparma ihtimalini göz önünde bulunduran teknik heyet ve scout ekibi, hücum hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Trabzonspor'un özellikle Brezilya liglerini araştırdığı öğrenildi.