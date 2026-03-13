Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mart ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda Meclisbaşkanvekili Zafer Yıldır idaresinde gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yeniden Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Meslek Fabrikası, Egemenlik Evi ve Gasilhane üzerinden tartışma yaşandı. AK Parti ve CHP grupları davalar ve tahliye süreci üzerinden karşı karşıya geldi.

CHP: “Tahliyeleri durdurun, davaları çekelim”

CHP Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan, Vakıflar’ın çok sayıda taşınmazı kiraya çıkardığını belirterek, “186 taşınmaz daha kiraya verilmek üzere ilana çıktı. Egemenlik Evi’nin yanındaki binanın da katları kiraya veriliyor. Biz başından beri bu taşınmazları işgal eden kurumlar olmadık, mülkiyet hakkımız var. Daha önce başka şehirlerde de Vakıflar’a geçen bazı taşınmazlar mahkeme kararıyla geri döndü. Mülkiyet davası sonuçlanana kadar tahliyeleri durdursunlar, biz de davaları geri çekelim. Üç taşınmaz için davaları geri çekebiliriz” dedi.

AK Parti: “Önce davalardan vazgeçin”

AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız ise CHP’ye davalardan vazgeçme çağrısını yineleyerek, “Çağrımız açık ve net. Gasilhane binası tarihi yapıya uygun. Kuruma açtığınız davadan vazgeçin, Gasilhane ile başlayalım. Vakıflar kanunlarla yönetiliyor. Davalardan vazgeçin, yarım kalan protokol görüşmelerine aracılık edelim. İzmir’in mallarına sahip çıkmaktan bahsediyorsunuz ama kurumlar arasında iletişim kurulmadan bu noktaya gelindi. Bu bir çelişki” ifadelerini kullandı.