Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mart ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda Meclisbaşkanvekili Zafer Yıldır idaresinde gerçekleşti.

Toplantıda komisyondan gelen raporlar ve başkanlıktan gelen önergeler görüşüldü.

EDS TORBALI’YA KAZANDIRILSIN

AK Partili Meclis Üyesi Enes Uğuz gündem dışı söz alarak, “Geçtiğimiz günlerde bir anne trafik kazasında hayatını kaybetti. 3 çocuk annesiz kaldı. Burada bizlerin EDS talebi var. İzmir Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya ve muhtarlarımız, İzmir Valimiz Süleyman Elban’ı ziyaret ettiler. Valimiz destek vereceğini iletti. Ancak bu konuda yerel yönetimlerin üzerinde düşen bir süreç olduğunu ifade ettiler. Bir dilekçe verilmesi gerekiyormuş. Bir dilekçe verilmiş ama koordinatlar noktasında eksikmiş dilekçeymiş. Valilik gerekli bilgileri yazmış. Bu eksiklikler giderilmeli. Bu yollarda başka canlar gitmesin. Aynı yol üzerinde Ayrancılar diye bir yerleşim yeri var. Burada yaşayan 60 bin nüfusa hizmet eden 705 nolu ESHOT hattı varmış. Fakat orada yaşayan insanların mağduriyetleri var. Duraklar uzak yerlerdeymiş. Merkezi yerlere girmiyor ve sefer sayıları yetersizmiş. Bu hat Kısık’tan girip Sarnıç’a bırakıyor ancak burada insanlar Havalimanı yolunu kullanarak ESBAŞ’a gitmek istiyor. Burada İZTAŞIT özelinde bir çalışma varmış. Muhtarlarımız hem Torbalı hem de Büyükşehir’e başvurun yapmışlar” dedi.

Enes Uğuz konuşmasının devamında ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Uğuz, “Muhtarlarımızla görüştüğümüzde bir olay duyduk. Ayrancılar’da İZMAR açılışı olduğunda Cemil Tugay da oradaymış. ESHOT Genel Müdürü Övünç Bey de oradaymış. Bu mahallelerde sorumlu olan 4 muhtar durumu görüşmek için yanına gitmişler. Övünç Bey ise, ‘siz kimsiniz, sizi daire başkanı ile kim görüştürdü? Ben 3-5 muhtarı dinlemem. Dinlemek zorunda değilim. Tüm muhtarlar toplanın anca öyle muhatap kabul ederim. Kafanıza göre iş yapmayın’ diyerek muhtarlara azarlamada bulunuyor. Biz bunu kendisine yakıştırmadık. Övünç Bey’e oturduğu koltuk kibir katmış. O tavırlarla kendisi ESHOT’a Genel Müdür olmayı değil lastik tamircisi olmayı bile hak etmiyor. Yağmur Hanım geçen gün, ‘utanmıyor musunuz?’ demişti. Ben bu ifadeler karşısında utandım. İnşallah sizler de utanmışsınızdır” dedi.

Levent Yıldır ise, “Övünç Bey kibirli değil. Yanlış anlama olmuştur. Hiçbir zaman öyle bir tavrına şahit olmadım” dedi.

TORBALI BİZİM EVİMİZ



CHP’li Semiha Meriç Saraç ise yanıt olarak, “Bu konu bizim seçim vaadimizdi. İlçe ve Büyükşehir’in tek başına yapabileceği bir şey yok. İçişleri Bakanlığı’na gerekli başvuru yapılmış. Belgeler var. Torbalı Belediye Başkanı konunun siyaset üstü olduğunu söyledi. Planlama ve şehircilik açısından oldukça düşündürücü bir plan. 14 yıldır devam eden süreçte 1/100 binlik planda alan sanayi alanı olarak işaretlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı dava ile sanayi kullanım alanı iptal edildi. Yürürlükteki planda ise büyük bir kısmı tarım ve orman olarak tescillendi. Alt ölçekli planlar ise hazırlanmadı. Konya Kâğıt Anonim Şirketi’nin yapılması planlanan dekor kâğıt yatırımı, enerji ve buhar üretimi tesisinin tarımı yok edeceğini öngörüyoruz. Projenin plan bütünlüğünü bozacağını ve Danıştay kararı ile çelişeceğini görüyoruz. Torbalı Belediyesi de olumsuz görüş belirtti. Bakanlıkta hatalı şekilde olumlu ÇED verdi. Torbalı Belediyesi’nin itirazına rağmen ÇED itirazlarımız yerel mahkemede reddedildi. Bu plan ile tarım sanayiye feda edilmiştir. 2012’den beri olumsuz ÇED raporuna rağmen kabul edilmiştir. Bu olay siyaset üstüdür. AK Partili üyelere sesleniyorum. Torbalı bizim evimizdir. Evimizi 3. kişilere tahsis etmiyorsak onlar da ellerini taşın altına koysunlar ve vazgeçsinler” dedi.