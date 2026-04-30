İzmir Bornova'da meydana gelen feci kazanın ardından, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İzmir'in Bornova ilçesinde feci bir kaza meydana gelmişti. Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Evka-3 sapağı 57. Topçu Tugayı önünde gerçekleşmişti. Aralarında 1 polis aracının da bulunduğu 10 aracın karıştığı kaza, 45 KB 8376 plakalı tırın karşı şeride geçmesiyle meydana geldi. Meydana gelen feci kaza sonucunda; 1 polis memuru şehit olurken, 2 kişi de hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Kazanın ardından bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Lojistik firması sahibine tutuklama istemi!

Kazanın ardından gözaltına alınan 45 KB 8376 plakalı TIR’ı işleten lojistik firmasının sahibi R.A.'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.A. savcılık ifadesinin ardından ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Ön bilirkişi raporu da belli oldu!

Kazanın ardından ön bilirkişi raporunun detayları da ortaya çıktı. Rapora göre; tır sürücüsü cc İsmail Çoban’ın, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 52/b maddesinde yer alan ‘Sürücüler hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar’ hükmü ile 56/1c maddesinde yer alan ‘Sürücüler önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlemek zorundadırlar” hükmünü ihlal ettiği ve kazada bunların etken olduğu ifade edildi.