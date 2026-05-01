Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Mayıs’ta Türkiye’nin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Kilis hariç) ile Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde, güney ve iç kesimlerde ise gök gürültülü sağanak olarak görüleceği öngörülürken; akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Marmara’nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz başta olmak üzere Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan hava sıcaklıklarının özellikle batı bölgelerde 6 ila 10 derece arasında düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

İzmir'e yoğun yağış uyarısı

Ege Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte şiddetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Özellikle İzmir başta olmak üzere, Kuzey Ege’nin kıyı ve iç kesimlerinde yağışların yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yapılan değerlendirmelere göre, kısa sürede metrekareye düşecek aşırı yağış miktarının sel, su baskını ve derya taşkınlarına yol açabileceği vurgulandı ve vatandaşları uyardı.

Hava durumu 1 Mayıs 2026

MARMARA

ÇANAKKALE – °C, 12°C – Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İSTANBUL – °C, 12°C – Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ – °C, 14°C – Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

SAKARYA – °C, 13°C – Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

A.KARAHİSAR – °C, 16°C – Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR – °C, 20°C – Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MANİSA – °C, 18°C – Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA – °C, 28°C – Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA – °C, 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY – °C, 25°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – °C, 17°C – Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI – °C, 17°C – Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR – °C, 11°C – Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KONYA – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU – °C, 9°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE – °C, 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

KASTAMONU – °C, 11°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK – °C, 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

RİZE – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS – °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA – °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı