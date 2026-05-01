Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Mayıs’ta Türkiye’nin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Kilis hariç) ile Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yağış bekleniyor.
Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde, güney ve iç kesimlerde ise gök gürültülü sağanak olarak görüleceği öngörülürken; akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Marmara’nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz başta olmak üzere Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan hava sıcaklıklarının özellikle batı bölgelerde 6 ila 10 derece arasında düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.
İzmir'e yoğun yağış uyarısı
Ege Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte şiddetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Özellikle İzmir başta olmak üzere, Kuzey Ege’nin kıyı ve iç kesimlerinde yağışların yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yapılan değerlendirmelere göre, kısa sürede metrekareye düşecek aşırı yağış miktarının sel, su baskını ve derya taşkınlarına yol açabileceği vurgulandı ve vatandaşları uyardı.
Hava durumu 1 Mayıs 2026
MARMARA
ÇANAKKALE – °C, 12°C – Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
İSTANBUL – °C, 12°C – Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ – °C, 14°C – Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı
SAKARYA – °C, 13°C – Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
A.KARAHİSAR – °C, 16°C – Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İZMİR – °C, 20°C – Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MANİSA – °C, 18°C – Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA – °C, 28°C – Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA – °C, 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – °C, 25°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – °C, 17°C – Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI – °C, 17°C – Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – °C, 11°C – Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KONYA – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU – °C, 9°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE – °C, 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
KASTAMONU – °C, 11°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK – °C, 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
RİZE – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS – °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı