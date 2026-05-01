İzmir Karabağlar Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 2 bin 254 metrekarelik taşınmaz, 5 yıllığına kiraya verilecek ve bunun için ihaleye çıkılacak. Kapalı teklif usulüne göre gerçekleştirilecek olan ihale 15 Mayıs 2026’da yapılacak.

Karabağlar Belediyesi'nin mülkiyetindeki taşınmaz, işyeri olarak kullanılmak amacıyla kiraya verilecek. Bahçelievler Mahallesi 505 Sokak’ta bulunan ve toplamda 2.254 metrekare alana sahip alan için belirlenen ilk yıl aylık kira bedeli 2 milyon 250 bin TL olarak duyuruldu.

Yıllık kira bedeli ise 27 milyon TL olarak belirlendi. Yıllık ciro bu bedeli aşarsa aşan kısım üzerinden yüzde 3 ek kira alınacağı da ifade edildi.

Söz konusu taşınmaz için gerçekleştirilecek olan ihale, 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 11.00’de Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenler, muhammen bedelin yüzde 3’ü oranında, yani 810 bin TL geçici teminat bedeli ödeyecek.

Şartname bedeli ise 3 bin TL olarak belirlendi.

İhale sonucuna göre taşınmazı kiralamaya hak kazanan istekli, sözleşmeyle ilgili tüm vergi, resim ve harçları ödeyecek olan taraf olacak.