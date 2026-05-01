Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 01.05.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun üyeleri belli oldu. Komisyonda, İzmir'den bir milletvekili yer aldı.

Komisyon üyeleri şu şekilde:

- AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt (Başkan)

- AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam (Başkanvekili)

- AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin (Sözcü)

- MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz (Katip)

- AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan (Üye)

- AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz (Üye)

- DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun (Üye)

- Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın (Üye)

- CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş (Üye)

- AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü (Üye)

- CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan (Üye)

- MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç (Üye)

- AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu (Üye)

- CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç (Üye)

- AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi (Üye)

- İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat (Üye)

- DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın (Üye)

- CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan (Üye)

- AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat (Üye)

- AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş (Üye)

- AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri (Üye)

- CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal (Üye)

