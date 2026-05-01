İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) üyeleri, önemli bir durum için bir araya geldi. İsrail’in Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na yönelik gerçekleştirmiş olduğu saldırı, Konak Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi.

Konak Meydanı’nda tepki!

İzmir’de faaliyetlerini sürdüren çok sayıda sivil toplum kuruluşunu kapsayan İSTOK üyeleri, Konak Meydanı’nda bir araya geldi. Gazze’ye yönelik saldırılara ve insani yardım girişimlerinin engellenmesine tepki gösterildi.

Katılımcılardan, pankart ve sloganlarla uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunuldu.

“İnsanlık onuruna yapılmıştır”

Grup adına açıklama yapan isim İSTOK Dönem Başkanı Mehmet Çevik oldu. Çevik, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket eden filonun uluslararası sularda saldırıya uğradığını belirtti.

Çevik tarafından bu müdahale yalnızca yardım gemilerine değil, ayrıca hukuka ve insanlık değerlerine yönelik bir ihlal olarak belirtildi.

Uluslararası topluma açık çağrı!

Açıklamada ayrıca, insani yardım faaliyetlerinin engellenmemesi gerektiği vurgulandı. Uluslararası toplumun daha somut adımlar atması gerektiğinin altı çizildi.

“Gazze yalnız değildir”

Aynı zamanda Gazze halkıyla dayanışma mesajları da verilirken, bölgede yaşanan insani krize de vurgu yapıldı. Katılımcılar tarafından sivillerin korunması ve yardım faaliyetlerinin kesintisiz sürmesi gerektiği ifade edildi.

Dua ile sona erdi!

Basın açıklamasının ardından hayatını kaybedenler için dua edildi.