İçişleri Bakanlığı tarafından önemli bir operasyonla ilgili açıklama geldi. Niğde merkezli ve İzmir dahil 13 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 34 şüpheli yakalanırken, 31’inin tutuklandığı ifade edildi.

6 aylık teknik takip!

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 6 ay boyunca devam eden kapsamlı bir çalışma yaptı.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, yasa dışı bahis faaliyetleri gerçekleştiren organize yapıya ulaşıldı.

13 il, eş zamanlı baskın!

Niğde merkezli olmak üzere Adana, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Şırnak ve Van’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında toplamda 34 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 31’i tutuklanırken, 3 kişi için ise adli kontrol kararı verildiği öğrenildi.

9 milyar liralık işlem hacmi!

Yetkililer tarafından şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleri üzerinden yaklaşık 9 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştığı ifade edildi.

1,2 milyar liralık mal varlığı! El konuldu

Soruşturma çerçevesinde, suçtan elde edildiği üzerinde durulan büyük çaplı mal varlıklarına da el konulmuş oldu.

Bu çerçevede; 2 bin 623 banka ve kripto hesap, 4 şirket ve hisseleri, 1 benzin istasyonu, 4 iş yeri, 5 arsa, 15 araç olmak üzere 1 milyar 240 milyon lira değerini bulan mal varlığına el konuldu.