Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir Gündem Masası’nda Tunç Erciyas’ın bu haftaki konukları Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan'dı.

İBB davalarının 6. gününde yaşananlar detayları ile ele alındı. Hasan Çölmekçi Ortada belgeler var ve CHP hırsızlığı savunur duruma gelmiş'' dedi. Geçtiğimiz hafta Gündem Masası'nda ilk defa duyurulan ve İzmir gündeminde geniş yankı bulan İzmir Adliyesi konusuna da değinen Çölmekçi değişimlerin neden gerçekleşeceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çölmekçi'nin açıklamaları şöyle:

''Ortada ağır bir suçlama var, belgeler var...''

''Şimdi bir anlam yükleyelim, adliye muhabirliği yaptığım dönemde bir hırsız yakalanmıştı. Adam 80’e yakın evde hırsızlık yapmış. Polisler en sonunda yakalayıp getirdiler. Bir baktım, resmini çekiyorlar, yakınları da gelmiş… Annesi, babası, kardeşleri, amcaları, dayıları… Şaşırmıştım. Yani benim Allah korusun ailemden biri hırsız olsa, kardeşim demeye utanırım. Şimdi, CHP’nin durumu da aynı. Ortada ağır bir suçlama var, belgeler var ve CHP içinden hırsızlığı savunanalar var. Bas bas bağırıyorlar.

Şimdi Tanju Özcan için CHP’nin içinden biri şikayet etmiş. Aynı şekilde, İmamoğlu davasında da belgeleri verenler CHP’liler. Ortada belgeler var ve CHP hırsızlığı savunur duruma gelmiş. Ben buna hayret ediyorum. Türkiye’nin ahlaki yapısı ne ara bu hale geldi, onu da anlamış değilim.''

'İzmir Adliyesi'nde değişim' konusu

''Yeni Adalet Bakanı’nın çok güzel projeleri var. O konuda takdir edilesi bir isim. Zaten başsavcılık döneminde de iyi çalışmaları vardı. Kendisi de bazı yerlerde, davalardaki süreçlerin uzamaması için değişiklikler yapılacağını söylüyor. Savcıların, hakimlerin hızlı çalışmasını istiyor. Vatandaşların adliye kapılarında sürünmemesini istiyor. Bu nedenle, bazı önlemler alınacağını bildirdi. Aynı şekilde izmir Adliyesi için de bazı şikayet ve ihbarların gittiğini biz Son Mühür ekranlarından duyurmuştuk. Bir yenilenme olacağını söyledik. Gerçekten de böyle bir hazırlık var.''