Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftası, heyecan dolu bir mücadeleye sahne oldu. İzmir ekibi Aliağa Petkimspor, sahasında Bahçeşehir Koleji’ni konuk etti. Aliağa Petkimspor parkeden, 95-76 mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından konuşan Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Sahamızda kaybettiğimiz için üzgünüz!"

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, "Sahamızda kaybettiğimiz için üzgünüz. Üst üste aldığımız iki galibiyetin ardından, bu maçın da ilk yarısının son 4 dakikasına kadar fena bir oyun sergilemedik. Ancak sonrasında Bahçeşehir Koleji'nin sertliğine reaksiyon veremedik. Bu tarz bir oyuna hem fiziksel hem de mental olarak hazır olmamız gerekirdi. Şimdi önümüzde zorlu bir Beşiktaş maçı var ve o da benzer bir sertlikte geçecek. Kısa sürede köklü değişiklikler yapmak zor olsa da, hızlıca toparlanıp bir reaksiyon göstermeyi değerlendireceğiz. Amacımız kalan iki maçımızdan en az birini kazanmak. Bunun için mental olarak hazırlanıp tüm gayretimizi sahaya yansıtacağız." ifadelerini kullandı.