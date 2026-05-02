Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 02.05.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan kararlarda, İzmir'in Urla ilçesiyle ilgili olarak koruma kararı dikkat çekti. Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve özel mülkiyet kapsamında bulunan 5034 ada 2 parsele ilişkin koruma kararı verildi.

Sondaj kazıları sonucunda karar!

Bölgede gerçekleştirilen sondaj kazıları neticesinde, alanın bir bölümü 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilirken, geniş bir kısmı işe 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi. Bölgede, Klazomenai Antik Kenti ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen kazılar sonucunda 254 sondaj çukuru açılırken, 6 sondaj çukurunda ise kremasyon mezarlar ile duvar kalıntıları tespit edildi. Bu gelişmeyle birlikte söz konusu alan, 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

Diğer geniş alan için ise, 3. derece arkeolojik sit alanı kararı verildi.

Söz konusu karar şu şekilde:

"İzmir İli, Urla İlçesi, Atatürk Mahallesi'nde, tapunun 5034 ada, 2 parselinde, özel mülkiyette kayıtlı olan, 2. derece arkeolojik sit alanı ve koruma amaçlı imar planı uygun bulunan alanda kalan taşınmazda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca alınan 27.12.2023 tarih ve 2871 sayılı kararı ve Kurulumuzun 24.05.2024 tarihli ve 17714 sayılı kararı gereği ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yapılan sondaj genişletine kazılarında; kentin en doğusunda ve sınırlı yoğunlukta gömü alanı olarak kullanılan Kalabak Nekropolisi içinde yer alan 16 dönümlük 2 numaralı parselde açılan 254 adet sondaj çukurundan parselin kuzeydoğu kesiminde kalan 6 sondaj çukurunda kremasyon mezar ve duvar kalıntısı çıkması sonucunda kararımız eki sit paftasında koordinatları ve smırları belirlenmiş olan alanın 2863 sayılı Yasa'nın 7. maddesi hükümleri gereğince 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenmesine, tescil fişinin onaylanmasına, taşınmazın tapu kayıtlarına "kısmen 1. derece arkeolojik sit alanı şerhinin konulmasına, arkeolojik kalıntıların Müze Müdürlüğü denetiminde yerinde korunarak alandaki tüm sondaj çukurlarının kapatılmasına, sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine, bu alan dışında herhangi bir taşınır veya taşınmaz arkeolojik veri ile karşılaşılmadığı, Kalabak Nekropolisi içinde yer almasına ve alan genişliğine rağmen nekropol alanının arkeolojik buluntu açısından zayıf olduğu diğer nekropol alanlarına göre gömülerin bu kesimde az olması nedeniyle arkeolojik olarak daha az veri sunduğu, ayrıca bilimsel kazıları tamamlanan 5014 ada, 10 parsel ve 5034 ada, 1 parsellerde de yapılan sondaj kazısı çalışmaları sonucunda taşınır veya taşınmaz herhangi bir kültür varlığına rastlanmadığı anlaşıldığından, kararımız eki haritada belirtilen sınırların "3 derece arkeolojik sit" olarak belirlenmesine, derece değişikliğine yönelik sit fişinin onaylanmasına, parsellerin tapu kaydına "3.derece arkeolojik sit alanıdır" şerhinin konulmasına karar verildi."