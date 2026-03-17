Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in geçmişte savcılık yaptığı dönemde edindiğini öne sürdüğü taşınmazlara ilişkin açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Açıklanan listede özellikle İzmir’de yer alan yüksek değerli gayrimenkuller dikkat çekerken, tartışma İzmir kamuoyunda da gündemin üst sıralarına taşındı.

İzmir detayı dikkat çekti

Özel’in paylaştığı listede İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Mahall Bomonti projesindeki iki ayrı daire öne çıktı.

İzmir Konak Mahall Bomonti’de bir daire: 27 milyon lira

Aynı projede ikinci bir daire: 27 milyon lira

İki konutun toplam değeri 54 milyon liraya ulaşıyor.

Türkiye genelinde yüksek değerli gayrimenkuller

Özgür Özel’in açıkladığı listede yalnızca İzmir değil, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerde yer alan çok sayıda taşınmaz bulunduğu görüldü.

İddialara göre Gürlek’in sahip olduğu öne sürülen bazı mülkler şöyle:

İstanbul Kartal Esentepe Avrupa Konutları’nda iki villa (her biri 26 milyon 250 bin lira)

İstanbul Beykoz Çavuşbaşı Mesa Orman’da villa (85 milyon lira)

Avcılar Firüzköy Bizim Evler projesinde daire (15 milyon 500 bin lira)

Tuzla Marin City’de daire (10 milyon lira)

Ankara’daki taşınmazlar da dikkat çekti:

Çankaya Park Joven Sitesi’nde ev (35 milyon 500 bin lira)

Beytepe VIP Tower’da konut (25 milyon lira)

Mahall Ankara ve Mira Rezidans’ta daireler (17 milyon 500 bin lira ve 23 milyon lira)

Satıldığı iddia edilen taşınmazlar da listede

Açıklamada yalnızca mevcut mülkler değil, geçmişte satıldığı belirtilen taşınmazlar da yer aldı. Buna göre;

Esenyurt N Live Residence’ta daire: 7 milyon 750 bin lira

Halkalı Tema İstanbul’da daire: 43 milyon 5 bin lira

Üsküdar Altunizade Acıbadem Konutları’nda daire: 47 milyon 5 bin lira

Ankara Bey Terrace Sitesi’nde daire: 27 milyon 750 bin lira