İsviçre merkezli bankacılık devi UBS, altın piyasasına dair yeni beklentilerini ve yıl sonu hedeflerini paylaştı. Ocak ayında tarihi zirvesini gören, ancak geçtiğimiz haftalarda son dört ayın en düşük seviyelerine gerileyen altındaki bu sert fiyat hareketleri piyasaları tedirgin etmişti. Gelişmeleri mercek altına alan banka stratejistleri, yatırımcıların yüreğine su serpecek bir rapor yayımlayarak bu geri çekilmelerin bir son olmadığını ve ufukta yeni zirvelerin bulunduğunu açıkladı.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞLER KALICI MI?

UBS stratejisti Joni Teves'in değerlendirmelerine göre, altın piyasasında son haftalarda yaşanan zayıflık tamamen geçici bir durum. İran Savaşı'nın başlamasıyla birlikte piyasalardaki oynaklık artsa da, altına yönelik yapısal talep sağlam duruşunu korudu. Uzmanlar, yaşanan son satış baskısının ağırlıklı olarak ABD ve Avrupa'daki borsa yatırım fonlarından (ETF) çıkan paralardan kaynaklandığını tespit etti. Buna karşın Çin pazarında iç talebin oldukça canlı kaldığı belirtildi. Kısacası analistler, kısa vadeli düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve yönün yeniden yukarıya döneceğini ifade etti.

ALTIN FİYATLARI 2026 SONUNDA NE KADAR OLACAK?

Yatırımcıların büyük bir merakla beklediği yıl sonu hedefini güncelleyen UBS, altına dair oldukça iddialı bir seviye belirledi. Banka, 2026 yılının sonunda altının ons fiyatının 5 bin 600 dolar seviyesine çıkacağını öngördü. Piyasada artık sağlam bir taban oluştuğunun altını çizen analistler, fiyatların olası bir kriz anında 4 bin dolar seviyesine doğru geri çekilmesini ise yatırımcılar için kaçırılmayacak bir "alım fırsatı" olarak değerlendirdi.

ALTINDA YENİ REKORLARI HANGİ GELİŞMELER TETİKLEYECEK?

UBS raporuna göre, ABD'de yaklaşan ara seçimlerin yaratacağı siyasi belirsizlik, ülkeler arasındaki zorlu tarife müzakereleri, zayıflayan dolar endeksi ve merkez bankalarının faiz oranlarını düşürme adımları bu yükselişin ana etkeni olacak. Ayrıca enerji arzında yaşanacak sorunların doğuracağı stagflasyon riski, artan ABD borçları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına dair oluşan soru işaretleri de yatırımcıları uzun vadeli stratejik bir güvenli liman olarak altına yönlendirecek.