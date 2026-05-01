Hayat pahalılığı nedeniyle sosyal ve turistik faaliyetlere bütçe ayırmakta zorlanan emekli vatandaşlar için İzmir'de yepyeni bir dayanışma ağı örülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, devam eden maddi yardımların yanı sıra yurttaşların kentin tarihi ve kültürel güzelliklerini yeniden keşfetmesi amacıyla geniş kapsamlı bir gezi takvimi oluşturdu. "İzmir’in Emeklileri İzmir’i Keşfediyor" sloganıyla yola çıkan proje kapsamında, otuz ilçeyi kapsayan turların ilk durakları kentin tarihi dokusuyla öne çıkan Tire ve Konak Kemeraltı oldu.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN VE DANIŞMA NOKTALARINDAN ALINIYOR

Uygulamaya konulan bu özel gezi rotalarına katılmak isteyen emekli yurttaşlar için başvuru süreci oldukça erişilebilir kılındı. Etkinliklere dahil olmak isteyen vatandaşlar, "bizvariz.izmir.bel.tr" adresi üzerinden çevrimiçi olarak kolayca kayıt yaptırabiliyor. İnternet imkanına sahip olmayan yurttaşlar ise bulundukları bölgelerdeki Danışma ve Dayanışma Noktalarına giderek bizzat başvuru oluşturup bu haktan yararlanabiliyor.

"TÜM EMEKLİLERİMİZİ BU TURLARIMIZA BEKLİYORUZ"

Projenin ortaya çıkış amacını ve sunulan destekleri anlatan Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürü Sultan Tut, emeklilerin bütçe kısıtlamaları nedeniyle eve kapanmasını engellemeyi hedeflediklerini belirtti. Tut, yürütülen çalışmalara dair şu ifadeleri kullandı:

"Dün Tire’deydik, bugün Kemeraltı’ndayız. Tüm emeklilerimizi bu turlarımıza bekliyoruz. Maddi ve manevi olarak yanlarında olmaya çalışıyoruz. Kira, market ve su faturası desteği sağlıyoruz. Sosyal faaliyetlerde de yanlarındayız. Şimdi de gezileri başlattık. Vatandaşlarımız bizvarız internet sitesi üzerinden ‘Destek Al’ bölümünden ya da Danışma ve Dayanışma Noktaları’ndan başvuru yapabilir. İzmir’in tüm ilçelerinde tarihi ve kültürel yerleri kapsayan geziler planladık. Başkanımız Dr. Cemil Tugay öncülüğünde emeklilerimizin her zaman yanındayız."

GEZİYE KATILAN EMEKLİLERDEN TEŞEKKÜR

Uygulamanın ilk misafirleri olan emekli yurttaşlar ise evden çıkıp sosyalleşme imkanı buldukları için projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Geziye katılan Suna Adlı, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Kendimi çok önemli hissettim. Çok hoşuma gitti, çok mutluyum, burada olmaktan keyif aldım. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini çok beğeniyorum. Gerçekten birilerinin bizi düşünmesi, ihtiyaçlarımızı düşünmesi çok güzel bir şey."

Etkinliğe katılan bir diğer yurttaş Gülseren Akan ise sosyal hayatın insan psikolojisindeki yerine işaret ederek projeyi şu sözlerle değerlendirdi:

"Sosyalleşmek, yeni arkadaşlarla tanışmak çok güzel. Bu etkinlikleri bekliyoruz. Tek başımıza gezemiyoruz. Genel anlamda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden çok memnunuz. Bir sorun olduğunda ilgileniyorlar, çok teşekkürler."