Avrupa Konseyi’nin kültürel miras projeleri arasında yer alan Iter Vitis programı ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Iter Vitis programı kapsamında, Efes Tarlası Yaşam Köyü onursal üyeliğe kabul edildi. Bu gelişme çerçevesinde Selçuk’un kültürel ve tarımsal mirasının uluslararası düzeyde tanınırlığı artacak.

“Vizyoner bir proje”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Başkan Sengel paylaşımında Efes Tarlası Yaşam Köyü projesinin uluslararası alanda karşılık bulduğunu vurguladı. Hayata geçirilen çalışmanın ne kadar doğru ve vizyoner bir adım olduğunun bir kez daha görüldüğü Başkan Sengel tarafından ifade edildi.

Üretim ve dayanışma merkezi!

Başkan Sengel tarafından yapılan açıklamada, Efes Tarlası Yaşam Köyü projesinin yalnızca bir ziyaret noktası olmadığına vurgu yapıldı. Efes Selçuk’un; kültürel mirası koruyan, yerel üretimi destekleyen, kadın dayanışmasını güçlendiren ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen önemli bir nokta haline geldiğini vurguladı.

Uluslararası kimliği güçleniyor!

Bu üyelikle çerçevesinde Selçuk, yalnızca tarihi zenginlikleri ile değil, aynı zamanda üretim ve sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle de ön plana çıkmakta.

