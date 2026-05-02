Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 02.05.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında Ege Üniversitesi ile ilgili yönetmelik değişikliği göze çarptı. Yönetmelikte yapılan değişiklik çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlardaki doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar yeniden düzenlenmiş oldu.

Buna çerçevede; doktora öğrencisi alımı, YÖK tarafından belirlenen kontenjanlar doğrultusunda yapılacak. Türk vatandaşları için süreç, mevcut merkezi sınav ve giriş sınavı usullerine göre yürütülecek ve yabancı uyruklu adayların kabulü ise YÖK’ün belirlediği özel usul ve esaslara tabi olacak.

Doğum sonrası ek süre hakk!ı

Yönetmeliğe eklenen bir diğer önemli madde ise lisansüstü eğitim alan kadın öğrencilere yönelik gerçekleşti.

Yeni düzenleme çerçevesinde; doğum yapan kadın öğrencilere talepleri halinde iki dönem ek süre verilebilecek. Bu ek süreler, öğrencinin azami öğrenim süresine dahil edilmeyecek.

Uygulama ve yürürlük esasları da belli oldu!

Yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girmiş oldu. Yönetmelik hükümlerinin yürütlmesinde Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumlu olacak.

