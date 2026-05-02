İzmir'de Torbalı ilçesine bağlı Gazi Mustafa Kemal Mahallesi’nde yer alan Küçük Taştepe Tümülüsü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescili gerçekleşmiş olan tümülüs için yapılan başvuru ve uzman raporları çerçevesinde koruma kapsamı yeniden düzenlenmiş oldu.

Koruma statüsü netleşti!

Alınan karar çerçevesinde, tümülüsün yapı grubu “1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tespit edildi.

Ayrıca tümülüsün koruma alanı, karar ekinde belirtilen koordinatlı harita ile net sınırlar içinde tanımlanmış oldu.

Tapu şerhinde düzeltme!

Kararın en dikkat çeken noktalarından biri ise tapu kayıtlarına ilişkin düzenleme olarak gündeme geldi. Daha önce taşınmazın tamamını kapsayan “1. derece arkeolojik sit alanı” şerhi kaldırılmış oldu.

Yeni düzenlemeye çerçevesinde; parselin yalnızca belirli bir noktası için “1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhi getirilirken, kalan bölüm için ise “korunma alanı içerisinde yer almaktadır” ifadesi tapuya işlenmiş oldu.