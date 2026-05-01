İzmir'in kaç günlük suyu var 2026 tablosuna göre kentin yaklaşık 448 günlük içme suyu rezervi bulunuyor. Tarım sulaması hesaba katılmadan yapılan değerlendirmede ise bu rakam 635 güne ulaşıyor. Yeni İZSU verileri, şehrin 2035 yılına kadar yeni bir su kriziyle karşılaşmayacağını ortaya koyuyor.

İZSU'nun 27 Şubat 2026 tarihli verilerine dayanan hesaplamada, üç barajdan kente verilen günlük ortalama 371 bin 649 metreküp su esas alınıyor. Gördes Barajı'ndan içme suyuna tahsis edilen 59 milyon metreküp ile Tahtalı Barajı'ndan sulama amacıyla ayrılan 8 milyon metreküp düşüldüğünde, kentin fiilen kullanabileceği su miktarı azalıyor.

Bu durumda İzmir'in yaklaşık 448 günlük suyu kaldığı hesaplanıyor. Tarım sulamasına su verilmeyip tamamı içme suyu için kullanıldığı senaryoda ise 635 günlük rezerv ortaya çıkıyor.

Tahtalı Barajı'ndaki son durum nasıl?

Kentin en büyük su kaynağı olan Tahtalı Barajı, geçen yıl nisan ayında yüzde 15 seviyelerine kadar gerileyerek alarm vermişti. 27 Nisan 2026 tarihli ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 54,15 olarak belirlendi. Toplam su hacmi 175 milyon 26 bin metreküpe ulaştı; kullanılabilir su miktarı 155 milyon 426 bin metreküp seviyesinde.

Tahtalı, kentin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 40-45'ini tek başına karşılıyor. Geçen yıl aynı tarihteki 64 milyon 750 bin metreküplük rezerv, bu yıl iki katından fazlasına çıkmış durumda. Bu artış, geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından önemli bir nefes alma fırsatı.

Diğer barajlarda yüzde kaç dolu?

Şubat ayında kuruma noktasına gelen ve önceki yılı yüzde 5 gibi düşük bir oranla kapatan Gördes Barajı'nda da tablo değişti. Yeni veriler doluluk oranının yüzde 41,52 seviyesine çıktığını gösteriyor. Toplam su hacmi 197 milyon 310 bin metreküpe ulaştı.

Balçova Barajı'nın doluluk oranı yüzde 99 ile neredeyse tam kapasiteye yaklaştı. Ürkmez Barajı yüzde 97,55 ile zirvede, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ise yüzde 81,18 doluluğa sahip. Geçen yıl aynı tarihte yüzde 40,74 seviyesinde olan Balçova için bu rakam ciddi bir sıçrama anlamına geliyor.

2035'e kadar su krizi öngörülmüyor

İZSU'nun teknik analizleri, kentin 2035 yılına kadar yeni bir su kriziyle karşılaşmayacağını ortaya koyuyor. Toplam kullanılabilir rezervin 153 milyon 627 bin metreküp sınırını aşması, yaz mevsiminin su kesintisi yaşanmadan geçirileceğini gösteriyor.

Uzmanlar suyun tasarruflu kullanımına dair bilincin korunması gerektiğini hatırlatıyor. Yağış ve mevsim koşullarına göre rakamların değişebileceği de unutulmamalı.