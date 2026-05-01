İzmir'in en sıcak denizi, Çeşme'nin Ilıca Plajı'nda bulunuyor. Yer altından çıkan termal su kaynakları sayesinde deniz suyu sıcaklığı yıl boyunca diğer kıyılara göre belirgin biçimde yüksek seyrediyor. Plajın hem ücretsiz halk plajı yapısı hem de sığ formu burayı ailelerin gözdesi haline getiriyor.

İzmir'in en sıcak denizi neden Ilıca Plajı?

Ilıca Plajı, denizin altından kaynayan termal sular nedeniyle sıcak su özelliğini taşıyor. Yaz sonu, sonbahar ve hatta kış aylarında bile suyun sıcak kalması bu kaynaklardan geliyor. Ekim ayında bile su sıcaklığı 25 dereceye yakın seyrediyor.

Plaj, beyaz kumları ve turkuaz rengindeki sularıyla tanınıyor. Sığ yapısı sayesinde çocuklu aileler için güvenli bir ortam sağlıyor. Üç kilometrelik sahil şeridi, ilçenin en uzun kumsalı konumunda. Ücretsiz halk plajı olması da bir avantaj; kendi şemsiye ve havlunuzla gidebiliyorsunuz.

Termal kaynaklar deniz suyunu nasıl ısıtıyor?

Çeşme yarımadasının jeolojik yapısı, termal kaynakların yüzeye çıkması açısından elverişli. Şifalı sular bölgesinde Şifne'den Ilıca'ya uzanan hat boyunca jeotermal noktalar bulunuyor. Bu kaynaklar deniz tabanından dışarı çıkarken çevredeki suyu da ısıtıyor.

Bu sebeple Ilıca, yaz aylarında bile bedeni serin tutan klasik Ege denizinden farklı bir profil sergiliyor. Yüzme bilmeyenler ve soğuk su konusunda hassas olanlar burada daha rahat ediyor. Sıcak suyun cilt yumuşatıcı ve kas gevşetici etkisi olduğu da uzun süredir biliniyor.

Bölgede sıcak suyu olan diğer plajlar hangileri?

Ilıca'nın hemen yakınındaki Şifne, kaplıca ve termal otellerle birlikte gelişmiş bir bölge. Şifne Plajı'nda da deniz suyu civar plajlara göre daha ılık. Akdeniz havzasında bu özellik nadir görüldüğü için yarımadanın bu hattı sezonu uzatma imkanı sunuyor.

Seferihisar tarafındaki Akkum Plajı da bazı listelerde "suyu sıcak" kategorisinde değerlendiriliyor. Soğuk suyu seven yüzücülerin tercih etmediği bu koy, ılık denizden hoşlananlar için alternatif sayılıyor. Bademli Ilıcası ise sit alanı içinde havuz şeklinde düzenlenmiş kaplıcalarıyla kış aylarında bile denize girme imkanı sunuyor.

Karşılaştırma yapılırsa hangi plajlar daha soğuk?

Çeşme'nin Altınkum Plajı, Ilıca'nın aksine sıcak yaz günlerinde bile serin hatta zaman zaman soğuk bir denize sahip. Yeni Foça Halk Plajı da serin sular kategorisinde değerlendiriliyor.

Karaburun yarımadası ve Çeşme'nin batı kıyıları rüzgarın etkisiyle daha soğuk. Alaçatı Koyu da sörf sporları için ideal olan rüzgarlı yapısı nedeniyle sıcak deniz arayanlara önerilmiyor. Bu yüzden listenin tartışmasız zirvesi yine Ilıca'da kalıyor.