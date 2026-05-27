İzmir’de önceki gün CHP’de yaşanan mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’in düzenlediği miting öncesi gerçekleşen eylemler sırasında Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı’nın (TOMA) üzerine tırmanıp araca hasar veren ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan okul müdür yardımcısı D.Y. hakkında karar çıktı. İstanbul Valiliği, söz konusu personelin açığa alındığını ve hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

“Görevden uzaklaştırıldı”

Valilikten yapılan açıklamada, polis aracına zarar veren D.Y.'nin yargı kararıyla cezaevine gönderildiği belirtildi. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin Fatih'teki bir eğitim kurumunda müdür yardımcısı olarak görev üstlendiğinin belirlendiğinin altı çizildi. Valilikten yapılan açıklamada, kamu görevlisinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca görevinden el çektirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“26.05.2026 Salı günü İzmir’de düzenlenen bir izinsiz gösteri sırasında emniyete ait TOMA’ya çıkarak zarar vermeye çalışan D.Y. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Şahsın, Fatih İlçesi’de bulunan bir okulumuzda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı tespit edilmiştir. Şahıs, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 140. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılırken konu ile ilgili idari yönden soruşturma süreci başlatılmıştır.”