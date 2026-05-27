Son Mühür / CHP’de 38’inci olağan kurultayla ilgili mahkemenin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesi yönünde verdiği "mutlak butlan" kararının ardından siyasette sular durulmuyor. Kararın hemen ardından gözler olası kurultay senaryolarına kilitlenirken Özgür Özel cephesinden hamle gecikmedi. Özel, 26 Mayıs’taki İzmir mitinginde Kılıçdaroğlu’na açık bir çağrıda bulunarak, iki milyon CHP üyesinin katılımıyla derhal genel başkanlık seçimi yapılmasını talep etti. İki isim de kurultay kararı konusunda mutabık kalsa da sürecin takvimi ve yöntemi üzerinde yaşanan tartışmalar artarken gelişmeler ise merakla takip ediliyor. Özel, Kurban Bayramı’nın hemen ardından delege ve üyelerin iradesine başvurulması gerektiğini savunurken; Kılıçdaroğlu’na yakın kurmaylar ise parti içinde "arınma" süreci tamamlanmadan kısa sürede bir kurultay yapılmasının sağlıklı olmayacağını ifade ediyor. Arınma sürecinin ilk fitilinin ise bayramın hemen ardından pazartesi günü ateşleneceği öne sürülüyor.

İlk hedef sosyal medya hesaplarıydı

Kılıçdaroğlu ekibinin bahsettiği "arınma" sürecinin ve örgüt operasyonunun ilk somut adımlarının peş peşe gelen sosyal medya el konmalarıyla başladığı ifade ediliyor. Ankara ve İstanbul’un ardından son olarak CHP İzmir İl Başkanlığı’nın resmi Facebook sayfasına da bugün müdahale edilmiş; CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, sayfanın bilgileri dışında yönetimden alındığını belirterek, mevcut hesaptan yapılacak paylaşımların kurumsal meşruiyetlerinin dışında olduğunu açıklamıştı. Parti kulislerinde, muhalif eğilimli il başkanlıklarının sosyal medya hesaplarının kontrol altına alınmasının, aslında pazartesi günü gerçekleştirilecek kapsamlı bir görevden alma operasyonunun ön hazırlığı olduğu belirtiliyor.

İlk hafta büyük tasfiye iddiası

Kulislerden edinilen son bilgilere göre; Kılıçdaroğlu ve genel merkez yönetimi, bayram sonrasında hiç beklemeden vites yükselterek pazartesi günü ilk toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantıda, ilk etapta muhalif kanatta yer alan yaklaşık 10 il başkanının görevden alınması ve yerlerine yeni atamaların yapılması bekleniyor. Ayrıca bu süreçte ilçe yönetimlerine ilk aşamada dokunulmayacağı, ilçelerin akıbetine dair tasarrufun tamamen yeni görevlendirilecek il başkanlarının inisiyatifine bırakılacağı ifade ediliyor.