Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Sakarya, Uşak, Kırıkkale, Karabük ve Düzce için sarı kodlu yağış alarmı verdi. Açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’de Toroslar çevresi ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Niğde ve Kayseri’nin doğusunda sağanakların yer yer kuvvetli görüleceği belirtildi. Akşam saatlerinde ise Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağışın etkisini artırmasının beklendiği kaydedilirken; sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

İzmir hava durumu 28 Mayıs 2026

Ege Bölgesi'nde Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri için sarı kodlu meteorolojik uyarı verilerek, öğle saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiği açıklandı. Bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken, İzmir bu yağışlı sistemin tamamen dışında kalıyor. İzmir'de gün boyunca yağış beklenmezken, parçalı bulutlu ve sıcak bir havanın hakim olması öngörülüyor. Hava sıcaklığı bazı yerlerde 30 dereceye kadar çıkabilir.

İzmir'in ilçelerinde hava nasıl olacak? 28 Mayıs 2026

Aliağa: Çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken sıcaklık 28 derece olacak.

Balçova: Çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken sıcaklık 29 derece olacak.

Bayındır: Gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 31 derece olacak.

Bayraklı: Çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken sıcaklık 31 derece olacak.

Bergama: Gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 30 derece olacak.

Beydağ: Gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 30 derece olacak.

Bornova: Gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 32 derece olacak.

Buca: Çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken sıcaklık 30 derece olacak.

Çeşme: Çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken sıcaklık 27 derece olacak.

Çiğli: Çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken sıcaklık 31 derece olacak.

Dikili: Çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken sıcaklık 28 derece olacak.

Foça: Çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken sıcaklık 27 derece olacak.

Gaziemir: Çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken sıcaklık 31 derece olacak.

Güzelbahçe: Çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken sıcaklık 29 derece olacak.

Karabağlar: Çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken sıcaklık 28 derece olacak.

Karaburun: Çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken sıcaklık 28 derece olacak.

Karşıyaka: Çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken sıcaklık 31 derece olacak.

Kemalpaşa: Gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 30 derece olacak.

Kınık: Gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 30 derece olacak.

Kiraz: Gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 28 derece olacak.

Menderes: Çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken sıcaklık 31 derece olacak.

Menemen: Çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken sıcaklık 30 derece olacak.

Narlıdere: Çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken sıcaklık 28 derece olacak.

Ödemiş: Gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 29 derece olacak.

Seferihisar: Çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken sıcaklık 28 derece olacak.

Selçuk: Çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken sıcaklık 29 derece olacak.

Tire: Gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 32 derece olacak.

Torbalı: Gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 31 derece olacak.

Urla: Çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken sıcaklık 29 derece olacak.