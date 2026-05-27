Son Mühür / AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümünde dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. Açıklamasında İnan, muhalefete sert eleştiriler yönelterek CHP 38’inci olağan kurultayında genel başkan seçilen ve sonrasında ‘mutlak butlan’ kararıyla karşı karşıya kalan Özgür Özel’i hedef aldı. AK Partili İnan, “CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de eğer bir siyasi partinin vesayetle ve yargı kollarının gölgesiyle nasıl hareket ettiğini, iradesini nasıl teslim ettiğini görmek istiyorsa; dönsün 27 Mayıs 1960’a baksın” ifadelerini kullandı.

“Şiddetle lanetleniyoruz”

Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs müdahalesinin milli iradeye yönelik büyük bir suikast olduğunu vurgulayan İnan, geçmişte bu acı günün resmi kutlama haline getirilmesini eleştirdi. AK Parti Genel Sekreteri, "Yıllarca bu kara günü "bayram" diye kutsayarak millete dayatan, o utanç verici darbe zihniyetini bir zafer gibi sunan herkesi ve bugün hala aynı çarpık zihniyeti taşıyan siyasi anlayışı bir kez daha şiddetle lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.

“O günün karanlığı bugünün hala…”

Dönemin hukuk sisteminin ve kurulan mahkemelerin milli iradeyi bastırmak için birer araç olarak kullanıldığını belirten İnan, CHP’li Özgür Özel'e yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü: "O gün kurulan darağaçlarına, hukuk adı altında verilen tiyatro kararlara ve milli iradeyi boğmak için kullanılan yargı kılıflarına baksın. O günün karanlığı, bugün hala bazı zihinlerde pusuda bekleyen demokrasi düşmanlığının yegane aynasıdır."

“Beyaz ihtilal gerçek bayramımızdır”

Türkiye'nin çok partili döneme geçişteki dönüm noktası olan 14 Mayıs seçimlerinin önemine değinen İnan, Demokrat Parti'nin sandıktan zaferle çıkmasını gerçek bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. İnan, "Bizim tarihimizde "bayram" bellidir; o da milletin kendi iradesiyle yazdığı destanlardır. 14 Mayıs 1950 tarihinde, Merhum Başvekilimiz Adnan Menderes’in öncülüğünde milletin oylarıyla gerçekleşen, tek parti baskısını ve o karanlık "CHP faşizmini" sandığa gömen "Beyaz İhtilal" gerçek bayramımızdır” dedi. İnan ayrıca, “O gün, millet kendi kaderine el koymuş, vesayetin zincirlerini kırmıştır. 27 Mayıs 1960’ta darbeyi yapanlar, işte bu 1950’deki "Beyaz İhtilal"in kazanımlarını geri almak için milletin özgürlüğüne kastetmişlerdir” değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin yürüttüğü siyasetin, merhum Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının mirası üzerine inşa edildiğini ifade eden İnan, kendi iktidar dönemlerini de bu zincirin bir halkası olarak tanımladı. İnan, "Bugün tarihe baktığımızda, çok net bir hakikati görüyoruz: "Beyaz İhtilal"in ruhu, Merhum Başvekilimiz Menderes ve arkadaşlarının vasiyeti, bugün AK Parti çatısı altında vücut bulmuştur. 1950’de başlayan o onurlu yürüyüşün bayraktarlığı, 2002 yılında AK Parti’nin gerçekleştirdiği "Anadolu İhtilali" ile devralınmıştır." ifadelerini kullandı. Açıklamasının devamında İnan, “Nasıl ki 1950’de Adnan Menderes, milleti devletin asli unsuru kıldıysa; biz de 2002’den bu yana Anadolu’nun sessiz çoğunluğunu bu ülkenin gerçek sahibi yapmış, vesayeti kökünden söküp atmış, milletin iradesini her şeyin üzerinde tutmuş bir hizmet destanı yazdık diye konuştu.

“15 Temmuz, gerçek demokrasi bayramımız”

Yakın tarihin en önemli kırılma noktalarından biri olan 15 Temmuz hain darbe girişimine de değinen İnan, milletin gösterdiği direnişin tarihi bir hesaplaşma olduğunu aktardı. İnan, "Milletimiz, 15 Temmuz 2016 gecesi sadece bir darbeyi püskürtmedi; aynı zamanda 1960’tan beri süregelen o vesayetçi "darbe tezini" de sonsuza dek tarihin çöplüğüne gömdü. 15 Temmuz, bizim gerçek demokrasi bayramımızdır; çünkü o gece, darbelerin artık bu topraklarda asla yeşeremeyeceğinin, milletin efendisinin sadece yine millet olduğunun kesin tescilidir” dedi.

Son olarak AK Partili Eyyüp Kadir İnan, “27 Mayıs’ın karanlık zihniyetine karşı, AK Parti’nin aydınlık yolunda, vesayetin her türlüsünü yok etmeye ve demokrasiyi daha ileri taşımaya kararlıyız. Merhum Başvekilimiz Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, 15 Temmuz kahramanlarımızı minnetle anıyoruz” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.