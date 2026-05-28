Son Mühür / İçişleri Bakanlığı, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın, hakkında yürütülen örgüt kurma, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlamaları içeren soruşturma ve uygulanan tutuklama tedbiri doğrultusunda geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını resmen duyurdu.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan şu açıklama yapıldı:

“Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa GÜNAY, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/70858 sayılı dosyasında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Görevi Kötüye Kullanma, İmar Kanununa Muhalefet, Kıyı Kanununa Muhalefet, İmar Kirliliğine Neden Olmak, Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından hakkında soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.”

Neler yaşanmıştı?

İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve önceki dönem belediye başkanı Özdem Mustafa İnce, belediye meclis üyesi Sezgin Kuş, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemeye çıkarılmıştı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklanmıştı.