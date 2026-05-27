İzmir’in Urla ilçesinde kavga, can aldı. Urla’da miras anlaşmazlığı yüzünden çıkan akraba kavgası bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu öğrenildi. Urla’nın Camiatik Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 38 yaşındaki R.Ş. ile 33 yaşındaki akrabası Gökhan Şimşek arasında mal paylaşımı nedeniyle olduğu ileri sürülen şiddetli bir tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslardan R.Ş., yanındaki bıçakla Gökhan Şimşek’e saldırdı.

Yaşamını yitirdi

Çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye emniyet güçleri ve sağlık personeli ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, ağır yaralandığı tespit edilen Gökhan Şimşek’in yaşamını yitirdiği ifade edildi. 33 yaşındaki Gökhan Şimşek’in cansız bedeni, gerçekleştirilecek otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarıldı

Yaşanan kavganın hemen ardından güvenlik güçlerince çok kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı R.Ş., emniyet müdürlüğünde gerçekleşen ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkarılan 38 yaşındaki zanlı R.Ş., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.