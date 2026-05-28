Son Mühür - İzmir’in Buca ilçesinde, çöp konteynerlerinin önünde 33 kedinin cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından gözaltına alınan ve dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan veteriner hekim H.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın serbest bırakılma kararına yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine, şüpheli veteriner emniyet güçlerince yeniden gözaltına alındı.

Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklama kararı verildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şüpheli H.E. hakkında ”Çevreyi Kasten Kirletmek” (TCK 181/1) ile “Bir Ev Hayvanını veya Evcil Hayvanı Kasten Öldürme” (5199 Sayılı Kanun 28/A-2) suçlarından yürütülen soruşturmada adli kontrol kararına itiraz edildi. İtirazı değerlendiren İzmir 55. Asliye Ceza Mahkemesi, başsavcılığın talebini haklı bularak şüpheli veteriner hekim H.E.'nin tutuklanmasına karar verdi. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.