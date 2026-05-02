Urla’nın dünyaca ünlü lezzetli sakız enginarları için bir kez daha festival düzenlendi. Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Urla Enginar Festivali’nde coşku devam ediyor. 1-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyon, İzmir’in lezzet durağı Urla’nın sokaklarını adeta karnaval havasına büründürdü. Dün Urla Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törenle başlayan festival, yarın da devam edecek.

Krize rağmen 6 milyar başlık rekolte!

Açılış töreninde kürsüye çıkan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "Gelecek toprağıyla bağını koparmayan şehirlerin olacak. Urla o şehirlerden birisi olacak. Bazı şehirler kalabalığıyla hatırlanır, bazıları ise ürettikleriyle. Urla üreten olmayı tercih eden ilçelerdendir. Tarım sadece üretim değil, bilgiyle, sabırla, doğayla kurulan bir dengedir. Biz bu toprağı korumaya, işlemeye devam ediyoruz. Atalarımızdan aldığımız mirası çocuklarımıza bırakmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Enginar da zeytin ve üzüm gibi bu değerlerin en önemli temsilcisi. Bütün dünya iklim krizi ve gıda güvenliği sorunuyla uğraşıyor. Urla bu yıl krizlere rağmen 6 milyar baş enginar rekoltesine ulaştı. Bu da topraktan bağımızın kopmadığının göstergesidir” mesajı verdi.

Ödüller sahiplerini bulacak

Festival kapsamında kurulan tezgahlarda yerel üreticiler taze ürünlerini ziyaretçilerle buluştururken, dünyaca ünlü şefler de mutfak atölyeleriyle gastronomi meraklılarının ilgisini çekiyor. Otopark, Malgaca ve Sanat Çarşısı’nda festival kapsamında çeşitli organizasyonlar düzenleniyor. Yarın sona erecek festivalin kapanışında ise Enginarlı Lezzetler Yemek Yarışması’nın ödülleri sahiplerini bulacak.