Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Urla Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl on ikincisi düzenlenen Uluslararası Enginar Festivali’nin açılış töreni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kortej yürüyüşüyle birlikte gerçekleşti.

Muharrem Uslucan: Urla betonlaşıyor

1-2-3 Mayıs tarihleri arasında Urla'da gerçekleşecek festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan , "Burada emeğin değerini birlikte selamlıyoruz. Urla bereketli toprağıyla büyüyen bir hazinedir. Urla'nın zenginliği tek bir ürünle anlatılamaz. Biz biliyoruz ki toprak varsa üretim, üretim varsa gelecek vardır. Biz bu coğrafyanın en şanslı insanlarıyken kendi ellerimizle şansımızı toprağa gömüyoruz, çünkü Urla betonlaşıyor. Ben herkesi bu güzel toprakların bereketini tatmaya davet ediyorum." dedi.

Selçuk Balkan: Urla üreten bir kent olmayı tercih etti

Konuşmasında emeği görünür kılmak için burada olduklarını hatırlatan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "Gelecek, toprağıyla bağını koparmayan kentlerle kurulacak. Urla, üreten bir kent olmayı tercih edenlerdendir. Biz bugün emeği görünür kılmak için buradayız. Bu dengeyi kurabilenler gelecekte var olacaktır. Atalarımızdan devraldığımız mirası çocuklarımıza bırakmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Enginar zeytin ve üzüm gibi değerlerimizin en güzel temsilcilerinden biridir. Biz Urla'da toprak ile kurduğumuz bağı hayatın her alanında hatırlatıyoruz. Bu topraklar yüzyıllardır bir arada yaşamın birikimini taşıyor. Bugün burada kurulan her sofra bu topraklarda hayat olduğunu söylüyor." şeklinde konuştu.

Cemil Tugay: İzmir değerleriyle yaşamaya devam edecek.

Son olarak, İzmir'in değerleriyle yaşayacağının altını çizen ve tarımsal üretimin önemine değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise şu ifadeleri kullandı: "Bu güzel ortamı bizlere hazırlayan herkese teşekkür ediyorum. Bugün 1 Mayıs emeğin bayramı. İnsan için halk için emeğe değer veren herkesin bayramını yürekten kutluyorum, bu festival ile birlikte çifte bayram kutluyoruz. İzmir'in kenti yerel üretim kültürünün önemini anlatmaya çalışıyoruz. İzmir tarihsel olarak bir tarım kentidir. Buraların çok özel bir ekosistemi var. Urla'yı villa yapacak yer görmeden önce kıymetli bir ekolojik kökeninin olduğunu bilmek gerekiyor. Tarım korunarak sürdürülmesi gereken bir şeydir. Urla'da nitelikli tarım yaparsanız, gastronomi de gelişiyor. Bütün bunlar tesadüf değil. Bu nedenlerle İzmir bir çok insan için önemli bir çekim alanıdır. Biz İzmir ile gurur duyuyoruz. Biz bu kentin değerini bilen insanlarız, bu görevi bizler bu memleketin çocukları olarak geldik. Ülkemizin sorunları ve problemleri var bunların şifa bulması lazım. Türkiye bu problemlere kendi çocuklarıyla şifa bulacak. Bugün bayrak bizdedir, yarın başka insanlarda olur. İzmir her zaman değerleriyle yaşamaya devam edecek."