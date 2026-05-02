Mürekkebin kağıtla aşkı hattatın elinde can buluyor. Edirneli hattat İlkay Kanar, 28 senelik sanat yolculuğunu anlatarak kadim uğraşın sırlarını paylaştı. 67 farklı yazı türüyle eserlerini çıkarabilen usta sanatçı, hattatların yetişmesinden malzemelerin özelliklerine kadar pek çok çarpıcı bilgileri paylaştı. Sanatın sadece görsel bir güzellik sunmadığını ifade eden usta Kanar, "Hattatlık bir İslam sanatıdır; icazet sadece kaleme değil, hattatın ahlakına verilir" ifadelerini kullandı.

Oldukça büyük sabır gerektiriyor

Hüsn-i hat sanatında kullanılan kağıtların, üzerine kalem vurulacak hale gelmesi için adeta bir terbiye sürecinden geçtiğini anlatan Kanar, asitsiz kağıtların doğal yöntemlerle eskitildiğini belirtti. Çay ve bitki özleriyle renklendirilen kağıtlara nişasta ve yumurta akı ile yapılan 'aharlama' işleminin ardından ‘sabır safhasının’ başladığını ifade eden Kanar’a göre; bir kağıdın ideal hale gelebilmesi için en az bir yıl boyunca dinlendirilmesi şart.

“Mürekkep yalamak” ne anlama geliyor?

Toplumda ‘bilgi birikimi’ olarak ifade edilen ‘mürekkep yalama’ deyiminin de ne anlama geldiğini anlatan Kanar, şunları aktardı: "Yazının sonuna gelmişken mürekkep kağıda damlarsa, hiçbir kimyasal kullanamazsınız. O hatayı dilinizle yalayarak temizlersiniz. Bu yüzden 'Çok mürekkep yaladım' demek, aslında 'Ben çok hata yaptım' demektir."

Tam 28 yıl yongaları biriktirmiş

Kalemlerini açarken biriken yongaları tam 28 yıldır biriktirdiğini de ifade eden hattat ustası Kanar, “Bu yongalar, hattat vefat ettiğinde naaşının yıkanacağı suyu ısıtmak için yakılır. Masamızda duran o küçük yongalar bize ölümü, dürüstlüğü ve insanca yaşamayı hatırlatır. Rant peşinde koşmamayı, yalan söylememeyi öğütleyen sessiz bir psikolog gibidirler” diye konuştu.