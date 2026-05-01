Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İzmir ekibi Göztepe, deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak. Kritik ve zorlu mücadele 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Son haftalardaki kötü gidişat, geçen hafta alınan Antalyaspor galibiyetiyle son bulurken Göztepe, Trabzonspor karşısına da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Kritik mücadele öncesinde İzmir temsilcisi Göztepe, antrenmanlarını Urla'da tamamladı.

Takım, Trabzonspor maçına hazır!

Göztepe, bugün Urla'da gerçekleştirmiş olduğu antrenman ile Trabzonspor maçı hazırlıklarını noktaladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov liderliğinde bugün gerçekleştirilen son antrenmana ısınma çalışmaları ile start verilip, pas çalışmalarıyla devam edildi. Antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, taktiksel oyun oynarken, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirildi.

Göztepe resmi hesabından yapılan açıklamada, "Göztepe'miz, bugün gerçekleşen antrenman ile Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen son antrenman, ısınma ile başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takımımız, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi. Takımımız, bugün gerçekleştireceği özel uçuşla Trabzon’a giderek kampa girecek." ifadeleri kullanıldı.

