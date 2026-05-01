Baharın enerjisi İzmir’in tarihi mekanlarına ve modern sahnelerine taşınıyor. Tiyatrodan senfonik konserlere, epik anlatılardan yeni nesil festivallere kadar dopdolu bir Mayıs programı sizi bekliyor.

Hadi Öldürsene Canikom

Absürt mizah ile gerilimi bir araya getiren oyun, ilişkiler ve insan doğası üzerine çarpıcı bir anlatı kuruyor. Tempolu kurgusu ve sürprizlerle ilerleyen hikâyesiyle izleyiciyi hem düşündüren hem de şaşırtan bir deneyim vaat ediyor.

- Tarih: 4 Mayıs 2026, 20.30

- Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena (Balçova)

Devlet Ana

Kemal Tahir’in aynı adlı eserinden uyarlanan yapım, Osmanlı’nın kuruluş sürecini bir cinayet hikâyesiyle iç içe geçiriyor. 1290’ların kaotik atmosferinde doğan bir devletin sancılı yolculuğu sahneye taşınıyor.



- Tarih: 5–8 Mayıs 2026

- Mekan: İzmir Devlet Opera ve Balesi Necdet Aydın Sahnesi (Bornova)

An Epic Symphony: Cem Adrian

Cem Adrian’ın güçlü vokali ve geniş repertuvarı, senfonik düzenlemelerle birleşerek etkileyici bir atmosfer yaratacak. Orkestra eşliğinde yeniden yorumlanan şarkılar, müziği daha derin ve katmanlı bir deneyime dönüştürüyor.

- Tarih: 6 Mayıs 2026, 21.00



- Mekan: Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu (Konak)

Sertab Erener

Güçlü vokali ve yıllara yayılan hit repertuvarıyla Sertab Erener, İzmir Arena’da dinleyiciyle buluşuyor. Açık hava atmosferinde gerçekleşecek bu performans, enerjisi yüksek bir gece vadediyor.

- Tarih: 8 Mayıs 2026, 21.00

- Mekan: İzmir Arena (Bayraklı)

+FEST

BaseArt tarafından hayata geçirilen +FEST, elektronik müzikten pop performanslarına kadar uzanan çok katmanlı bir deneyim sunuyor. Hande Yener feat. Çağın Kulaçoğlu ve Anıl Piyancı gibi isimlerin yanı sıra gün boyu sürecek sürpriz etkinlikler Tarihi Havagazı Fabrikası’nın atmosferini değiştirecek.

- Tarih: 23 Mayıs 2026

- Mekan: Tarihi Havagazı Fabrikası (Konak)

One Vibe Kampı

Doğa ve müziği bir araya getiren bu üç günlük deneyim, kamp hayatını sahne performanslarıyla buluşturuyor. Emre Fel, Feridun Düzağaç, Mavi Gri ve Ayna gibi isimlerin sahne alacağı etkinlikte festival ruhu kesintisiz devam ediyor.

- Tarih: 28–30 Mayıs 2026

- Mekan: Urla Demircili, Komodor’un Yeri

Not: Etkinlik saatlerinde ve programda oluşabilecek değişiklikler için ilgili mekanların resmi duyurularını takip etmeyi unutmayın. Sanat dolu bir Mayıs dileriz!