Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İzmir ekibi Göztepe, deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak. Kritik ve zorlu mücadele 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.
Göztepe'nin son haftalardaki kötü gidişatı, geçen hafta alınan Antalyaspor galibiyetiyle son bulmuştu. Sarı kırmızılı İzmir ekibi, Trabzonspor deplasmanına da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. İzmir temsilcisi Göztepe, hafta boyunca Trabzonspor maçı hazırlıklarını Urla'da gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürürken, bugün gerçekleştirilen son antrenmanla kritik randevunun hazırlıkları tamamlandı.
Göztepe takımı, Trabzon'a ulaştı!
İzmir ekibi Göztepe, yarın oynayacağı mücadele öncesinde bugün Trabzon'a hareket etti. Özel uçakla Trabzon'a giden takım, Trabzon'a ayak bastı.