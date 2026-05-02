Ege'nin incisi olarak anılan şehir, antik kentleri, Osmanlı dönemi hanları, sahil kasabaları ve doğa parkları sayesinde her bütçeye ve tarza uygun bir gezi planı imkânı sunuyor. İzmir'in tarihi ve turistik yerleri arasında dolaşırken kentin Smyrna döneminden bugüne uzanan katmanlı kimliği belirgin biçimde hissediliyor.

İzmir'in tarihi ve turistik yerleri merkezde nereler

Şehir merkezindeki gezi rotasının kalbi Konak Meydanı. Yalı Camii'nin sekizgen planı, 1901'de hediye edilen Saat Kulesi ve hemen yanı başındaki Kemeraltı Çarşısı, kısa bir yürüyüş mesafesinde toplanmış durumda. 16. yüzyıla uzanan geçmişiyle bilinen Kemeraltı, beş kilometrelik bir alana yayılan labirent gibi sokaklarıyla baharatçılardan kuyumculara kadar her şeye ev sahipliği yapıyor.

Kızlarağası Hanı, 1744 tarihli yapısıyla çarşının en sevilen duraklarından. İki katlı hanın avlusunda kafeler, üst katlarda ise ebru ve hat atölyeleri bulunuyor. Konak'tan yukarı tırmanırken karşılaşılan Tarihi Asansör ve Dario Moreno Sokağı da körfez manzarasıyla kentin nostaljik yüzünü gösteriyor.

Antik dönemden kalan İzmir'in tarihi turistik yerleri

Smyrna Agorası, Büyük İskender sonrası kurulan kentin merkezi. Roma dönemine ait grafitileriyle dünya genelinde sayılı örneklerden biri sayılıyor. Bayraklı'daki Smyrna-Tepekule Höyüğü beş bin yıllık geçmişe sahip; Homeros'un doğduğu kabul edilen bu yerleşimde Athena Tapınağı kalıntıları görülüyor. Bornova'daki Yeşilova Höyüğü ise 8.500 yıl öncesine uzanıyor.

Selçuk'taki Efes Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan büyük bir hazine. Celsus Kütüphanesi, 21 bin kişilik antik tiyatro, Hadrian Tapınağı ve yamaç evler gezi rotasının zorunlu durakları. Hemen yakındaki Meryem Ana Evi, Hristiyan dünyasının önemli hac merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Urla'daki Klazomenai Antik Kenti ise dünyanın en eski zeytinyağı işliğine ev sahipliği yapıyor.

Çeşme, Alaçatı ve Şirince gezi rotası

Şehir merkezine yaklaşık 86 kilometre uzaklıktaki Çeşme, mavi bayraklı plajları ve termal kaynaklarıyla yaz turizminin başkenti konumunda. Alaçatı'nın taş evleri, sörf koyları ve restoranları yıl boyunca turist çekiyor. Selçuk'a bağlı Şirince köyü, Rum mimarisinin korunmuş örnekleri ve meyve şaraplarıyla tanınıyor. Ödemiş'e bağlı Birgi de Selçuklu ve Osmanlı dokusuyla UNESCO Geçici Listesi'nde yer alıyor. Foça'nın doğal limanı, Seferihisar'ın sakin sahilleri ve Sığacık'taki Teos Antik Kenti ise rotaya eklenmesi gereken diğer adresler arasında.