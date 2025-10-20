Son Mühür/ Osman Günden - Efes Selçuk Belediyesi’nin yerel kalkınmayı desteklemek ve üreticileri teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği Üretici Pazarı, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde açıldı. Kadın üreticilerden doğal ürünlere kadar geniş bir yelpazede stantların yer aldığı pazar, her pazar günü ziyaretçilerini ağırlayacak.

Doğal ürünler doğrudan üreticiden

Efes Selçuk Belediyesi, yerel kalkınmayı güçlendirmek, üreticilere yeni bir satış alanı oluşturmak ve vatandaşları doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde Üretici Pazarını hizmete açtı. Pazarın ilk gününde çevre ilçelerden gelen çok sayıda ziyaretçi, üreticilerle doğrudan alışveriş yapma imkânı buldu.

Kadın üreticiler ön planda

Açılış gününde Efes Selçuk’un kadın üreticileri ve yerel üreticiler kendi elleriyle hazırladıkları ürünleri ziyaretçilere sundu. Tezgâhlarda doğal gıdalar, el emeği ürünler, gözlemeler, meyveler, yerel tohumlardan yetiştirilen fidan ve fideler, sağlıklı yağlar ve doğal sabunlar yer aldı. Efes Tarlası Yaşam Köyü, bugüne kadar birçok tarım temelli sosyal projeye ev sahipliği yaparken, yeni pazar uygulamasıyla üreticiye düzenli gelir sağlanması hedefleniyor.

Çocuklar için sanat atölyesi

Açılış kapsamında düzenlenen “Topraktan Sanata: Çocuklar için Çömlek ve Kil Heykel Atölyesi”, minik ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Çocukların kendi elleriyle yaptıkları küçük heykeller, ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Başkan Sengel: “Üreticiyle tüketici arasında aracı yok”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, açılışta üreticilerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Sengel, üretici pazarının kente önemli bir değer kazandırdığını belirterek şunları söyledi: “Bugün itibarıyla her hafta pazar günü Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde Üretici Pazarımız var. Herkesi sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak, üreticiyle doğrudan alışveriş yapmak için buraya davet ediyoruz. Ayrıca Tohum Kafemiz her gün açık; efsane kahvaltımız sizleri bekliyor.”

Her hafta açık olacak

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde kurulan Üretici Pazarı, her pazar günü yerel üreticilerle vatandaşları buluşturmayı sürdürecek. Belediye, bu uygulama ile hem yerel ekonomiyi canlandırmayı hem de sürdürülebilir tarıma katkı sağlamayı amaçlıyor.