Son Mühür- S.S. İzmir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği, 2024- 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı için üyelerine çağrıda bulundu. Birlik tarafından yapılan duyuruya göre genel kurul toplantısı, 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 14:00’te Bornova’da bulunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü B Blok Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Toplantıda birlik faaliyetleri, mali tablolar, denetim raporları ve yeni dönem çalışmalar başta olmak üzere gündemde yer alan maddeler görüşülecek. Genel kurulda ayrıca kooperatiflerin mevcut durumu, hayvancılık sektöründe yaşanan gelişmeler ve üreticilerin karşı karşıya kaldığı sorunların ele alınması bekleniyor.

Yeterli çoğunluk olmazsa başka tarihte aynı yer ve aynı saat

Birlik yönetimi tarafından yapılan açıklamada, toplantının sektör açısından önemli kararların alınacağı bir platform olacağı vurgulandı. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanmaması durumunda ise ikinci toplantının 29 Haziran 2026 pazartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacağı duyuruldu. Genel Kurul toplantısına hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren kooperatif temsilcileri ve üreticilerin yoğun katılım göstermesi bekleniyor.