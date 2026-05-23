Son Mühür- Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte bıçak ustalarının da mesaisi arttı. Uşak'ta dünyaya gelen ve babasının inşaat ustası olduğu dönemde Çiğli'de dayısının yanında iş hayatına atılan Zekeriya Yüce, görme sıkıntılarına rağmen pes etmeyerek 7 yıl boyunca ustasının yanında bıçak bileme mesleğini öğrendi. Bayraklıda camii altında kendi dükkanını açan ve yaklaşık 26 yıldır bu mesleği sürdürenn Yüce, sağ gözünün korneasının alınması ve sol gözünün yüzde 60 görmesi nedeniyle işini elleriyle hissederek yapıyor.

Bileme işlemini kusursuz bir şekilde yapabildiğini ifade eden Yüce; "Bayraklı Çay Mahallesi Sancak Camii'nin altında hizmet veriyorum. Kendi dükkanımı açmadan önce Çiğli'de yaklaşık 7 yıl ustamın yanında çalıştım. Görme rahatsızlığım doğuştan geliyor. Sağ gözümün korneası alındı, sol gözüm ise yüzde 60 oranında görüyor. Tedavilerim 20 yıldır sürüyor ve hastalığımda çok şükür bir ilerleme yok, doktorlarımızdan memnunuz. Şu anda 42 yaşındayım ve sağ gözümün görmediğini 9-10 yaşlarında öğrendim. Öncesinde herkesin benim gibi gördüğünü zannediyordum.

Doktorun sağ gözümü kurtaramayacaklarını söylemesi üzerine o gün büyük bir hayal kırıklığı yaşasam da zamanla engelimle barıştım. Uşak'tan geldikten sonra Çiğli'de dayımın yanında vakit geçirmek için bu işe adım attım. İlk yıllarda gözlerimdeki rahatsızlık nedeniyle zorlandım ancak çaba göstererek mesleği öğrendim. Çoğu zaman bıçakların uçlarını tam göremesem de ellerimle hissederek bileme işlemini kusursuz bir şekilde yapabiliyorum." ifadelerini kullandı.

"Üç dört gündür dükkanda sabahlıyoruz"

Bayramdan en az 10 gün önce talep edilsin diye Yüce sözlerine şöyle ekledi:

"Özenli bir işçilik için müşterilerimizden her zaman kurbandan en az 10 gün önce gelmelerini talep ediyoruz. Bir bıçak üç dört farklı işlemden geçiyor, önce kanal açılıyor, ardından bileme işlemi yapılıyor ve en son çapakları alınıyor. Bıçakların tek tek ambalajlanarak sarılması da bize ciddi bir vakit kaybettiriyor. Şu anki yoğun talep nedeniyle zor yetişiyoruz ve üç dört gündür dükkanda sabahlıyoruz. Kaliteli bir bıçağın kalınlığı en az 2-3 milimetre olmalı ve gövdesi esnememelidir. Bileme kanallarını yatırarak açıyoruz ki bıçak kullanıma uygun olsun, böylece müşterilerimizin kullanımı sırasında körelmesi gecikiyor. Piyasada teneke olarak tabir edilen merdiven altı, kalitesiz bıçaklar aynı gün içinde köreliyor. Vatandaşların bilindik markaları tercih etmesini ve bıçaklarını mutlaka güvenilir yerlerde biletmesini istiyoruz."